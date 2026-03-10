Angelique Boyer

Angelique Boyer y su ‘hija’ en El Amor Invencible se reencuentran: así fue el emotivo momento

Las actrices vivieron un emotivo reencuentro durante la premier de la película ‘Socias por Accidente’, proyecto que marca el debut de Angelique Boyer en el cine.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Angelique Boyer manda pícaro piropo a Sebastián Rulli y él reacciona: “No me dejes con las ganas”

Angelique Boyer e Isabella Tena, su hija en la telenovela El Amor Invencible, se reencontraron durante la premier de la película ‘Socias por Accidente’, proyecto que marca el debut de la originaria de Francia en el cine.

Las imágenes del emotivo reencuentro fueron compartidas por la misma Isabella Tena en sus historias de Instagram. La joven se mostró emocionada ante el debut de quien fuera su mamá en la ficción.

“¡¡¡Qué bello verte en pantalla grande!!! Fan # 1”, escribió Isa este 10 de marzo. “Te adoro con el alma. Qué felicidad verte, gracias por tu abrazo”, le respondió Angelique.

Angelique Boyer e Isabella Tena se reencuentran.
Angelique Boyer e Isabella Tena se reencuentran.
Imagen Isabella Tena / Instagram


De acuerdo con las imágenes, durante la presentación de la película en las salas de cine en México, Isabella Tena sorprendió a Angelique Boyer con un ramo de flores y, enseguida, sellaron su encuentro con un abrazo.

Angelique Boyer presume encuentro con Isa Tena en su debut en el cine.
Angelique Boyer presume encuentro con Isa Tena en su debut en el cine.
Imagen Angelique Boyer / Instagram

¿Quién es la ‘hija’ de Angelique Boyer en la ficción?

Angelique Boyer e Isabella Tena coincidieron por primera vez en 2022 durante las grabaciones de la telenovela El Amor Invencible (que puedes ver en ViX).

En la telenovela, producida por Juan Osorio, la novia de Sebastián Rulli interpretó a ‘Marena Ramos’, una joven que fruto de su relación con ‘Gael Torrenegro’, interpretado por Daniel Elbittar se convierte en madre de mellizos, quienes son interpretado por Isabella Tena y Emiliano González.

Además de participar en El Amor Invencible, Isabella Tena suma a su carrera como actriz telenovelas como Mi corazón es tuyo, Sueño de amor, Mi marido tiene familia y El amor no tiene receta.

Angelique BoyerIsabella TenaFamososTelenovelas

