Angélica Vale Angélica Vale se siente “mejor que nunca” tras su separación de Otto Padrón: "No hay que lamentarse" La actriz se sinceró sobre la “nueva etapa” que vive tanto en lo personal como en lo profesional luego de anunciar su divorcio de Otto Padrón, padre de sus dos hijos.



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Video Angélica Vale habla de su divorcio como no lo había hecho: “Lloré tanto”

Angélica Vale se siente “mejor que nunca” tras su separación de Otto Padrón, padre de sus dos hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, de 13 y 11 años, respectivamente.

La actriz habló sobre la “nueva etapa” que vive a sus 50 años, tanto en lo personal como en lo profesional, con TVyNovelas, a quienes también confesó que ahora se siente más segura de sí misma y más conectada con lo que realmente quiere para su vida.

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“Fíjate que estoy en una etapa de mi vida, muy hermosa, estoy como muy tranquila, muy contenta conmigo. Estoy aprendiendo mucho, me estoy queriendo mucho, respetando mucho y es algo que nunca había tenido tiempo y ahora estoy haciendo. He tenido tiempo para mí y para mis hijos, que son lo más importante en mi vida, y estoy muy contenta”, contó en la edición del 16 de marzo.

“Cumplí 50 años en noviembre, no sabes lo rápido que se pasa la vida, qué horror, qué cosa más fuerte. ¿Pero sabes qué?, me siento mejor que nunca, estoy en una etapa en la que me estoy queriendo mucho, en la que me estoy conociendo más, me estoy respetando más, por eso te digo que es una etapa muy hermosa de mi vida conmigo misma, y eso es bonito”, admitió.

La presentadora aseguró que sus 50 años llegaron con varios cambios y transformaciones, uno de ellos, su divorcio de Otto Padrón. En ese sentido, la actriz dijo sentirse “muy tranquila” y consciente de que todo es parte de un ciclo.

“Estoy muy contenta, creo que se nota, muy tranquila, este ciclo pasado ha llegado con muchas bendiciones, ojalá que siga así. No hay mejor manera de festejar esa edad que viviendo una nueva etapa, estuve casada, no funcionó, entonces, no hay que lamentarse”, dijo.

Por último, la hija de Angélica María reconoció que si de algo se quedó con ganas fue de celebrar a lo grande sus 50 años, ya que dos días fue filtrada la información de su divorcio de Otto Padrón. Al respecto, aseguró que ahora está esperando “el momento adecuado” para festejar su cumpleaños.