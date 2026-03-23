Angélica Vale Hijos de Angélica Vale se quedan en LA cuando ella trabaja en Juego de Voces y "le dan ganas de llorar" La actriz está feliz de conducir una vez más Juego de Voces, sin embargo, reconoce que le es difícil estar alejada de sus hijos. Angélica Vale también habló como pocas veces de la relación que tiene con sus hermanos, hijos de su padre, Raúl Vale.



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Video Angélica Vale habla de su divorcio como no lo había hecho: “Lloré tanto”

Angélica Vale se encuentra en un momento de contrastes emocionales. Mientras celebra su regreso a la televisión mexicana como conductora de la nueva temporada de Juego de Voces: Hermanos y Rivales, la actriz enfrenta el desafío personal de su proceso de divorcio con Otto Padrón y la difícil separación física de sus hijos.

Hijos de Angélica Vale se quedan en LA mientras ella trabaja en Juego de Voces

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Para Angélica Vale, el trabajo ha llegado en el mejor momento en medio de su situación personal, aunque reconoce que trasladarse desde Los Ángeles a México implica un sacrificio sentimental constante.

Al ser cuestionada sobre cómo maneja esta etapa, la conductora fue honesta sobre el dolor de dejar a Angélica Masiel y Daniel Nicolás:"Definitivamente tener trabajo en este momento que sí estoy en proceso de divorcio es lo más bello que me ha pasado en la vida. Bueno, no te creas, porque dejo a mis hijos en Los Ángeles y ¡ay, no los quiero dejar! Me dan ganas de llorar, pero porque la situación no es obviamente la misma que en otros años, pero sí, sin duda ayuda, por supuesto que sí. Y está mi mamá (Angélica María), está el papá de mis hijos", dijo para Mezcalent este 23 de marzo.

Angélica Vale habla de la relación que tiene con sus hermanos

Dado que el programa que conduce explora las dinámicas familiares, Angélica también compartió detalles sobre su propia vivencia con sus hermanos, hijos de su padre Raúl Vale.

Aunque es hija única de Angélica María, la actriz enfatizó que nunca se sintió sola, pues mantiene una estrecha relación con sus medios hermanos mayores. Respecto a si le hizo falta crecer con hermanos en casa, comentó: "¡No!, no me quedé con ganas de tener hermanos porque sí tuve, mis medios hermanos. Con las dos más chicas tuve menos relación por la diferencia de edades, tenía yo ya 17 años cuando nacieron mis hermanas, 16 y 17 años, pero con mis hermanos grandes tengo una gran relación y son mis hermanos. Aunque no se quedaban a dormir en mi casa, pero son mis hermanos, sí tengo hermanos, entonces esa parte no me hizo falta".

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Angélica Vale está feliz de volver a México

A pesar de la nostalgia, volver a pisar los foros de Televisa y reencontrarse con el público le ha permitido renovar energías. Angélica describe su regreso al país como una experiencia revitalizante que se suma al éxito de su actual proyecto: "¡Híjole! Venir a México siempre ayuda, es como respirar otra vez y quieras o no entrar a Televisa también, es como que muchas cosas se van sumando y obviamente regresar a Juego de Voces, que ya se volvió una bendición en mi vida, que espero que vengan muchas temporadas más, obviamente sí ayuda y es precioso el poder estar aquí jugando con todo mundo, ¡está divertidísimo!".

hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, de 13 y 11 años, respectivamente.

La actriz habló sobre la “nueva etapa” que vive a sus 50 años, tanto en lo personal como en lo profesional, con TVyNovelas, a quienes también confesó que ahora se siente más segura de sí misma y más conectada con lo que realmente quiere para su vida.

“Fíjate que estoy en una etapa de mi vida, muy hermosa, estoy como muy tranquila, muy contenta conmigo. Estoy aprendiendo mucho, me estoy queriendo mucho, respetando mucho y es algo que nunca había tenido tiempo y ahora estoy haciendo. He tenido tiempo para mí y para mis hijos, que son lo más importante en mi vida, y estoy muy contenta”, contó en la edición del 16 de marzo.

“Cumplí 50 años en noviembre, no sabes lo rápido que se pasa la vida, qué horror, qué cosa más fuerte. ¿Pero sabes qué?, me siento mejor que nunca, estoy en una etapa en la que me estoy queriendo mucho, en la que me estoy conociendo más, me estoy respetando más, por eso te digo que es una etapa muy hermosa de mi vida conmigo misma, y eso es bonito”, admitió.

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La presentadora aseguró que sus 50 años llegaron con varios cambios y transformaciones, uno de ellos, su divorcio de Otto Padrón. En ese sentido, la actriz dijo sentirse “muy tranquila” y consciente de que todo es parte de un ciclo.

“Estoy muy contenta, creo que se nota, muy tranquila, este ciclo pasado ha llegado con muchas bendiciones, ojalá que siga así. No hay mejor manera de festejar esa edad que viviendo una nueva etapa, estuve casada, no funcionó, entonces, no hay que lamentarse”, dijo.

Por último, la hija de Angélica María reconoció que si de algo se quedó con ganas fue de celebrar a lo grande sus 50 años, ya que dos días fue filtrada la información de su divorcio de Otto Padrón. Al respecto, aseguró que ahora está esperando “el momento adecuado” para festejar su cumpleaños.