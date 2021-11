Ángela Aguilar compartió sus trucos para tener una piel sana y bella: son fáciles de seguir

No hay una edad exacta para comenzar a cuidar la piel, pero los expertos aseguran que entre más joven se inicie, mejores serán los resultados en un futuro.

Ángela Aguilar lo sabe y a sus 18 años ya tiene una rutina de belleza efectiva y que es muy fácil de seguir. La intérprete de 'En realidad' no sólo tiene tips para evitar los granitos y los puntos negros, también para retrasar la aparición de arrugas.

En una entrevista con 'Vogue México', Ángela aseguró sentirse sumamente afortunada por heredar el cutis de su abuela, aunque también mencionó que durante la cuarentena necesitó cuidados especiales en su piel. Además, compartió su rutina de belleza.

“He sido súper afortunada. Yo creo que por mi abuela Flor Silvestre. Ella siempre tenia el cutis perfecto y yo creo que una de las cosas que me pasó en la pandemia es que me empecé a estresar, estaba un poco triste, y pues se estaba notando en mi piel, así que fue súper importante cuidármela y darle un poco de amor”.

Cargando Video... El secreto detrás de la voz de Ángela Aguilar está en un consejo que le dio su abuela

Así inicia su rutina de belleza Ángela Aguilar

La intérprete comienza con un limpiador facial para eliminar todas las impurezas, toxinas y residuos del bloqueador y maquillaje.

“Como soy cantante uso mucho maquillaje para las cámaras y los escenarios y tener esto es muy bueno”.

Para todos aquellos que desean tener una piel suave e hidratada como la de la hija de Pepe Aguilar, ella comentó un tip muy sencillo, pero efectivo: aplicar los productos de abajo hacia arriba, dando un masaje en la cara y planchando la piel al mismo tiempo.

“Me dijo mi mamá que es un secreto muy bueno: 'Límpiate la cara hacia arriba porque así no te salen arrugas'. Ya sé que tengo 17, pero tenemos que prevenir para cuando estemos más grandes no nos salgan arrugas”.

Ángela también enjuaga su cara con agua fría, pues esto le ayuda a cerrar los poros. Al momento de secarse, siempre deja que esto sea de manera natural, sin usar toallas o pañuelos (para que la piel se hidrate mejor).

El siguiente paso en la rutina es aplicar un tónico para igualar el pH de su cutis, al mismo tiempo tiempo que refresca su cara. Este producto también lo aplica de abajo hacia arriba.

Cargando Video... Ángela Aguilar muestra el regalo de un admirador que le fascina y atesora en su cuarto

El secreto de Ángela Aguilar para tener labios carnosos

La intérprete quiso aclarar uno de los mitos en torno a su imagen: que sus labios pasaron por algún tratamiento estético, rumor que negó.

“Tengo la boca muy grande y todo el mundo cree que me opero la boca, bueno, que me pongo cosas en la boca para que sea más grande pero no, así la tengo y eso creo que es un rasgo que me caracteriza muchísimo”.



Ángela también aplica una mascarilla en sus labios, para elevar su rasgo más característico.

“Como dije, es la parte más importante de mi cara así que la tengo que cuidar muchísimo. Me pongo una mascarilla antes de maquillarme y la quito en cuanto termino”.



Además, la mexicana suele utilizar un suero con ácido hialurónico para mantener hidratado su cutis.

“Es uno que le robé a mi hermana, sólo me pongo un par de gotitas e igual, todo hacia arriba”.

Posteriormente, se aplica una crema hidratante para el rostro y una de ojos al rededor de los párpados.

“Como paso muchas horas trabajando, se empieza a ver como un panda y no me gusta verme como un panda”.



Al igual que muchas personas, ella es consciente de la importancia del cuidado del medio ambiente, por lo que suele comprar productos sustentables y amigables con el entorno.

“Ante todo, prefiero siempre usar productos orgánicos y naturales… en lugar de usar toallas desmaquilladoras, que son tan malas para el medio ambiente”.

El truco de Ángela Aguilar para lograr un cutis impecable

El paso que jamás se salta es desmaquillarse por la noche, además de utilizar un exfoliante dos veces a la semana, pues eso le ayuda a eliminar cualquier impureza o suciedad.

“Lo que no dejo de hacer nunca es lavarme la cara, ponerme crema y usar bloqueador solar”.



Otro poderoso secreto que reveló es confiar en las vitaminas, aunque no se refiere a consumirlas, sino a aplicarlas en su cara:

“Mi mamá me ha enseñado muchísimas cosas, así que siempre experimentamos con vitamina C, E o D, especialmente la E que viene en unas cápsulas de aceite, me la pongo por debajo de los ojos pues como me rio todo el día me empezaron a salir unas líneas y yo decía: ‘¿Cómo me ha pasado esto si sólo tengo 17 años?’”.