Ángela Aguilar no quería que nadie se le acercara: así se negaba al amor antes de su relación con Nodal

La princesa de la música mexicana quería “sanarse” antes de comenzar una nueva relación. Dos meses después, Ángela Aguilar dio a conocer su noviazgo con Christian Nodal.

Elizabeth González
Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su noviazgo 18 días después de que el cantante anunciara su separación de Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

Aunque ‘La Princesa de la Música Mexicana’ declaró a la revista HOLA! Américas que su relación con Nodal no era nueva sino más bien “la continuación de una historia”, hace dos meses ella se negaba al amor. Incluso, aseguró que no quería que nadie se le acercara.

“Yo ahorita lo que quiero hacer es estar lo más lejos del amor posible, voy a poner una puerta, una barda para que nadie se me acerque”, declaraba la joven el 20 de abril en Ventaneando durante los Premios Platino.

Ángela quería “sanar” antes de comenzar una nueva relación

La hija de Pepe Aguilar mencionó en aquella entrevista que el hecho de que sus relaciones no funcionaran habían sido una señal para ella de que debía enfocarse en sí misma. Incluso, habló de la necesidad de curar heridas emocionales antes de comenzar una nueva relación.

“Para mí, claramente, no me ha funcionado algo que estoy haciendo, entonces creo que me voy a buscar un poco más adentro; voy a ver cómo puedo curarme, sanarme y luego, quizás, ya estoy abierta para una relación”, puntualizó.

El 10 de junio, Ángela Aguilar confirmó a HOLA! Américas su noviazgo con Christian Nodal, quien apenas el 23 de mayo pasado había hecho público su separación de Cazzu, mamá de su hija Inti.

Ángela AguilarChristian NodalFamosos

