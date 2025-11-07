Ángela Aguilar lanza inesperado reclamo a Nodal por dejarla sola: “Le voy a empezar a cobrar”
En medio de su show en Irving, Texas, la cantante no se quedó callada por la ausencia de su marido, al que ella sí ha acompañado en sus presentaciones.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ángela Aguilar lanzó un reclamo para Christian Nodal luego de que él no la acompañara durante el primer concierto de su gira ‘Libre corazón’.
La noche de este 6 de noviembre, ella se presentó en el The Pavillon at Toyota Music Factory, en Irving, Texas, frente a un público que le demostró su apoyo.
Aunque la cantautora ha subido al escenario para interpretar a dueto con su marido en diversos shows que él ha brindado este año, él no hizo lo mismo ayer.
Ángela Aguilar le reclama a Nodal
En medio de su presentación, justo antes de entonar su éxito ‘Dime cómo quieras’, una colaboración que grabó con Christian Nodal años antes de que se volvieran pareja, Ángela Aguilar habló de su ausencia.
“Esta canción sé que se la van a saber y el que debería de cantarla conmigo, hoy tiene ensayos, entonces no pudo venir”, le explicó a la audiencia.
Luego de que sus fanáticos reaccionaran a gritos, la cantante continuó: “¡Qué mal, ¿no?! A mí me traen pa’ arriba y pa’ abajo en sus conciertos y ¿él no viene a los míos?”
La llamada ‘Princesa del regional mexicano’ bromeó con el castigo que le pondría a su esposo: “Le voy a empezar a cobrar”.
“No, ya le cobré”, corrigió. “No es cierto”, aclaró, para posteriormente pedirle a los presentes que la ayudaran a cantar el tema para que él lo pudiera “escuchar hasta Los Ángeles así de fuerte”.
Antes de que la música sonara, Ángela compartió un amoroso mensaje para Nodal: “Para mandarte todo mi amor. Mi amor, como siempre, te dedico este concierto”.
Previo a su show, ella ‘posteó’ en sus historias de Instagram un clip en el que se puede ver que el sonorense le dio la bendición justo después de que bajaran de un avión.
@famososunivision
👀 ¿Nodal cantó con Ángela Aguilar en su primer show? La pregunta que todos se hacen tras el arranque de su gira en Texas. 🎤 #AngelaAguilar #Nodal #Tour2025 #MusicaMexicana #Famosos #Espectáculos #Trending #Fyp #Farándula #Fypシ #Tendencias #ParaTi #Viral #fypシ゚viral♬ sonido original - Famosos - Famosos
Ángela Aguilar se sinceró con su público
Momentos antes, casi al inicio de la presentación, Ángela Aguilar se confesó con su público luego de que le gritaran, “¡No estás sola!”.
“No quería hablar. Hasta le dije a mi equipo, y no me van a dejar mentir: ‘Por favor, canción tras canción porque si yo empiezo a hablar, se me va a quebrar la garganta’”, comentó.
“Espero que vengan libres esta noche, espero que tengan el corazón abierto y sé que si están aquí es porque el corazón ganó más allá de la cabeza”, añadió.