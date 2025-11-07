Ángela Aguilar

Ángela Aguilar lanza inesperado reclamo a Nodal por dejarla sola: “Le voy a empezar a cobrar”

En medio de su show en Irving, Texas, la cantante no se quedó callada por la ausencia de su marido, al que ella sí ha acompañado en sus presentaciones.

Por:Dayana Alvino
Video Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece

Ángela Aguilar lanzó un reclamo para Christian Nodal luego de que él no la acompañara durante el primer concierto de su gira ‘Libre corazón’.

La noche de este 6 de noviembre, ella se presentó en el The Pavillon at Toyota Music Factory, en Irving, Texas, frente a un público que le demostró su apoyo.

Aunque la cantautora ha subido al escenario para interpretar a dueto con su marido en diversos shows que él ha brindado este año, él no hizo lo mismo ayer.

Ángela Aguilar le reclama a Nodal

En medio de su presentación, justo antes de entonar su éxito ‘Dime cómo quieras’, una colaboración que grabó con Christian Nodal años antes de que se volvieran pareja, Ángela Aguilar habló de su ausencia.

“Esta canción sé que se la van a saber y el que debería de cantarla conmigo, hoy tiene ensayos, entonces no pudo venir”, le explicó a la audiencia.

Luego de que sus fanáticos reaccionaran a gritos, la cantante continuó: “¡Qué mal, ¿no?! A mí me traen pa’ arriba y pa’ abajo en sus conciertos y ¿él no viene a los míos?”

La llamada ‘Princesa del regional mexicano’ bromeó con el castigo que le pondría a su esposo: “Le voy a empezar a cobrar”.

“No, ya le cobré”, corrigió. “No es cierto”, aclaró, para posteriormente pedirle a los presentes que la ayudaran a cantar el tema para que él lo pudiera “escuchar hasta Los Ángeles así de fuerte”.

Antes de que la música sonara, Ángela compartió un amoroso mensaje para Nodal: “Para mandarte todo mi amor. Mi amor, como siempre, te dedico este concierto”.

Previo a su show, ella ‘posteó’ en sus historias de Instagram un clip en el que se puede ver que el sonorense le dio la bendición justo después de que bajaran de un avión.

Ángela Aguilar se sinceró con su público

Momentos antes, casi al inicio de la presentación, Ángela Aguilar se confesó con su público luego de que le gritaran, “¡No estás sola!”.

“No quería hablar. Hasta le dije a mi equipo, y no me van a dejar mentir: ‘Por favor, canción tras canción porque si yo empiezo a hablar, se me va a quebrar la garganta’”, comentó.

“Espero que vengan libres esta noche, espero que tengan el corazón abierto y sé que si están aquí es porque el corazón ganó más allá de la cabeza”, añadió.

