¿Ángela Aguilar busca un milagro? Revelan el verdadero significado de la medalla que porta

Video Se revela misterio sobre la polémica virgen que portaba Ángela Aguilar: ¿está embarazada?

Los rumores de un presunto embarazo continúan rodeando a Ángela Aguilar, luego de que el 11 de agosto subiera un video en el que porta una medalla religiosa que se especuló es de la Virgen de la Dulce espera, a la que algunas mujeres se encomiendan cuando están esperando un hijo.

El sacerdote José de Jesús Aguilar, conocido en la televisión mexicana por sus apariciones en diversos programas, desmintió que se tratara de la patrona de las embarazadas y explicó de qué virgen se trata.

¿Cuál es la virgen que porta Ángela Aguilar en su medalla?

El padre puso un alto a la desinformación en entrevista con el programa 'Ventaneando'.

" Es la imagen de la medalla milagrosa, no es la virgen de las embarazadas ni cosas así como están diciendo".

Explicó que se trata de la Virgen María: "Como muchas imágenes de la virgen está sin el Niño Jesús, ciertamente está con la parte de la cintura un poco más arriba como muchas más, como la Virgen de Guadalupe", detalló sobre la apariencia.

¿Para que sirve la Medalla Milagrosa?

Según información del portal Catholic.net, la Virgen de la Medalla Milagrosa es el retrato de la aparición que la Virgen María hizo frente a Santa Catalina Laboure en 1830 en París.

La página de la Virgen Milagrosa explica que al portar el dije se recibe una "una protección especial de la virgen según sus palabras: aquellos que la lleven puesta tendrán mi protección y recibirán grandes gracias".

De acuerdo con la historia, cada detalle del diseño habría sido encomendado por la misma virgen a Santa Catalina Laboure, así como también la oración que los creyentes debían hacerle para pedirle los favores y milagros.