Famosa actriz que defendió a Ángela Aguilar también fue tachada como la tercera en una relación

Isis Serrath, actriz que defendió a Ángela Aguilar por su relación con Christian Nodal, estaría involucrada en un triángulo amoroso.

El 28 de mayo, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, señaló públicamente a Serrath por ser, presuntamente, la tercera en discordia en su relación con Jorge Losa.

Durante una transmisión en vivo de Instagram, Ferka arremetió en contra de la actriz, asegurando que se “metió en su relación”.

“Creo que no habla muy bien de una persona que tiene un ‘amor propio’ que además usa este doble discurso que juegan al universo y al chakra y la ching***, y que son buenos seres, y un buen ser no se mete en relaciones donde hay parejas o al menos no hay como un respeto propio. Imagínense, es una fila cañón de gente que es víctima de este ser mitómano, de mi tema yo tengo muy claro qué fue lo que pasó”, dijo.

Ferka y Jorge Losa terminaron su relación entre rumores de infidelidad del actor con Isis Serrat. Imagen Mezcalent / Instagram



“Jorge ya está no sé en dónde, yo la verdad no tengo contacto con él. Es muy insinuante, la señora, ¿cómo se llama esto? Rebaja. Eso se llama ofrecimiento, baratería, sí. En las rebajas de remate, es lo que hay”, mencionó.

La supuesta infidelidad

La polémica creció cuando Isis Serrath respondió a la exparticipante de Enamorándonos, a quien públicamente le exigió pruebas de sus acusaciones.

“La verdad es que me impresionada cada cosa que me inventan. La verdad es que me he considerado una villana en muchos proyectos, pero en realidad Isis Serrath no es esa villana que pintan en los medios. Jorge Losa es un gran amigo y pues, bueno, le deseo lo mejor, le mando un gran abrazo y espero verlo muy pronto”, declaró a Venga la Alegría el 5 de junio.

Tras esta declaración, Ferka acusó a Isis Serrath de enviarle cartas a su novio y a través de X mostro las supuestas pruebas.

“¡Perfecto! Te encantan las pruebas, pues va Serrath. No pienso hablar más del tema. Las ‘amigas’ no firman así una carta”, escribió al pie de la supuesta prueba el mismo 5 de junio.

Así expuso Ferka las supuestas pruebas de infidelidad. Imagen Ferka / X



“Una amiga no contesta de esa manera. Cuando caché los mensajes y te escribí. Se disculparía si estoy malinterpretando”, agregó al pie de una captura donde Serrath presuntamente le responde “Mi intención no era lastimarte”.