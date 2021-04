Anel Noreña afirma que no puede haber otro testamento de José José y estos son sus argumentos

José Joel aseguró que el testamento leído es supuestamente el único existente : "Dimos lectura y se acordó de manera legal y jurídica que no hay otro testamento y que la señora Ana Elena Noreña Grass es la heredera universal".

Sin embargo, las dudas no se despejaron con las declaraciones de su primogénito, pues Sarita Sosa, hija menor del cantante, afirmó en febrero pasado que José José había realizado su más reciente testamento en Estados Unidos. Ante la posibilidad de que haya otro documento, Anel Noreña estuvo en el programa Hoy junto con la abogada Guadalupe Martínez para explicar por qué, según ellas, esto no es posible.

Fue Martínez quien comenzó a detallar las razones por las que el testamento leído en México sería válido en Estados Unidos: "Para que se sepa la última voluntad de una persona que falleció, se tienen que mandar oficios al Archivo general de notarías y al Archivo judicial del tribunal superior de justicia para que se den a la tarea de investigar en toda la república si hay o no testamento. Cuando la persona vive en otro país, cualquiera que sea, se tiene que solicitar también testimonio al consulado del país".

La abogada explicó que es hasta después de recopilar la información testimonial que se procede a ver cuál de los testamentos fue el último para dar lectura, "porque ese fue la última voluntad del testador y un juez no te puede mandar llamar para decirte, 'a ver te voy a decir, mira son todos estos'". Añadió que el testamento leído el pasado 5 de abril es "totalmente válido en México y en Estados Unidos".

Anel Noreña también dijo por qué considera que no puede haber otro testamento fuera de México: "José nunca dejó de ser mexicano, número 1 , y precisamente cuando ellos (sus hijos) llegaron a buscar el cuerpo de José, a través del consulado, y en el consulado no hay nada".

La exmodelo respondió molesta cuando se le preguntó por qué Sarita Sosa, hija de Sara Salazar y José José, había "insistido" en decir que había otro testamento. "Eso sí yo no sé, y eso es otro capítulo. Yo lo único que tengo que decir respecto a Sarita... no es Sarita es Sara Sosa, y es una mujer calculadora y fría que vino y arrancó a sus hermanos, arrancó a su papa, se lo llevó a Miami y no lo volvió a ver nadie".