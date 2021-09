Andrea Meza fue víctima de acoso sexual y ahora encabeza una campaña para concientizar a la gente

Meza señaló que pocas veces ha contado la experiencia de acoso que vivió y que muchas más mujeres pueden estar viviendo. "Ya eran las nueve de la noche, el gimnasio estaba cerrando, iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca y me siguió. Sentí que alguien venía atrás de mí, me llama por mi nombre; yo volteo y no identifico a la persona", relató.