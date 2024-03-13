Reportan como desaparecida a Andrea, integrante de Acapulco Shore y exnovia de Jawy: esto se sabe

Video Lele Pons lucha contra trastornos y logra dejar un mal hábito después de 25 años

Andrea Otaolaurruchi, participante de la temporada 11 del reality show ‘Acapulco Shore’, fue reportada a través de redes sociales como desaparecida.

Reportan desaparición de participante de ‘Acapulco Shore’

PUBLICIDAD

La mañana de este 13 de marzo se difundió en rede sociales, Facebook y Twitter, un cartel en el que se reporta la desaparición de la influencer Andrea Otaolaurruchi desde el día 5 del mismo mes.

“Se busca”, se lee sobre la imagen en la que se ve una fotografía de la modelo, de 23 años, que fue vista por última vez en la zona Esmeralda, informa el cartel, aunque no específica de qué localidad.

Reportan como desaparecida a Andrea Otaolaurruchi. Imagen Vaya Vaya/Twitter



La alerta fue compartida en un inicio por Gabriel Montiel, 'Werevertumorro', a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram; sin embargo, poco tiempo después la eliminó.

El reportero, Gerardo Escareño, mejor conocido como ‘Vaya vaya’, quien forma parte de los panelistas de programas como ‘Acapulco Shock’, replicó la publicación del creador de contenido en Twitter donde piden ayuda para localizar a Andrea Otaolaurruchi.

“Reportan la desaparición de Andrea Otaola, ex participante de Acapulco Shore 11”, escribió el comunicador como descripción de la imagen donde también se lee: “Por favor ayudémonos a encontrarla cualquier información nos sirve”.

La misma imagen ha sido replicada por otros usuarios en Twitter y en Facebook, donde la cuenta a nombre de Joselo Aguilera publicó “Por favor compartan. Es amiga de mi hermana”.

Hasta el momento no se ha dado una declaración oficial por parte de la familia o la agencia WAL Group, que, de acuerdo con Infobae, es la que representa a la modelo.

¿Quién es Andrea Otaolaurruchi, integrante de Acapulco Shore, reportada como desaparecida?

Andrea Otaolaurruchi formó parte de la más reciente temporada de Acapulco Shore, junto a personajes de las redes sociales como Leslie Gallardo, actual pareja de Emilio Osorio.