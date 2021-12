Ana Martín reveló cuál su nombre verdadero (un dato que pocos conocen)

La primera actriz tiene una larga trayectoria en la televisión mexicana, pues ha participado en diversas telenovelas como ‘El pecado de Oyuki’, ‘Rubí’, ‘Soy tu dueña’ y La Desalmada. Pero también ha tenido presencia en el cine, pues debutó con la película ‘El Gángster’ en 1965 y desde ese momento su carrera ha seguido creciendo.

Por otra parte, también es muy activa en redes sociales. Aunque comparte diversos momentos de su vida con sus seguidores y se muestra transparente ante ellos, hay un dato que no muchos conocen y ese es su nombre real.

¿Cuál es el verdadero nombre de Ana Martín?

Tan sincera como siempre, Ana Martín reveló cuál es su nombre real con un video en su cuenta de TikTok. “Es igual de hermoso” y emoticones de sorpresa son algunos de los mensajes de sus fans que se leen en la publicación.

“Mi verdadero nombre es Beatriz Martínez Solorzano. Mi nombre artístico es Ana Martín”, comentó.

Martín aclara las dudas sobre su orientación sexual

Tras ser frecuentemente cuestionada acerca de su orientación sexual y cuál es su situación amorosa, la actriz de ‘Gabriel y Gabriela’ comentó que no tendría ningún problema en aceptar que le gustan las mujeres si así fuera; sin embargo, a ella le gustan los hombres.

"Tengo fama de que me gustan las chavas desde (la telenovela) ‘Gabriel y Gabriela’, por (el personaje de) Gabriel", comentó. "Realmente a mí me gustan los hombres. Si me hubieran gustado las mujeres te lo diría, 'Sí, anduve con una mujer, y ¿cuál es el problema?'", comentó en el programa 'Monse y Joe'.