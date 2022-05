La telenovela 'El pecado de Oyuki' le causó lesiones a Ana Martín y fue muy cara: los detalles

Hace más de tres décadas, la reconocida actriz Ana Martín se transformó en Oyuki para la telenovela mexicana producida por Lucy Orozco, misma que conquistó a los televidentes de aquella época.

‘El pecado de Oyuki’ se estrenó en 1988 y narraba la historia de una joven campesina de Japón (interpretada por Ana Martín), quien era obligada por su hermano mayor Yutaka Ogino (Salvador Sánchez) a convertirse en geisha.

La telenovela ‘El pecado de Oyuki’ fue un reto para Ana Martín

En más de una ocasión, los seguidores de Martín la han felicitado por su actuación en este melodrama; no obstante, la actriz de ahora 76 años reveló en una entrevista para ‘Cuéntamelo ya’ en 2016 lo difícil que fue caracterizarse como Oyuki.

“Me pusieron una maestra japonesa que todos los días, de nueve de la mañana a nueve de la noche me daba clases de baile, corporales, movimiento, la mirada de los ojos. (...) Yo decía ‘ay, muy fácil’, ¿fácil?” dijo la celebridad.



Además, contó que tuvo que usar un chaleco de cuarenta kilogramos como parte de su vestuario. La prenda era tan pesada, que provó que se cayera la primera vez que se lo puso.

"Un chaleco normal, pero yo vi que estaba muy pesado y era arena, tenía arena adentro. Cuarenta kilos tenía. Me lo ponen, me ponen las quetas, o sea los zapatos, doy el primer paso... ¡suelo!”, detalló.

Ana Martín sufrió lesiones en el rostro al grabar ‘El pecado de Oyuki’

Para convertirse en la hermosa geisha, la intérprete tenía que someterse a un proceso de maquillaje que duraba varias horas. En una entrevista para el programa ‘Hoy’, reveló que sufrió algunas heridas en el rostro, esto debido a los productos que le aplicaban.

“Me ponían unos ‘apliques’ aquí (en las sienes), pero 'hay que ir con el doctor', entonces fuimos con un doctor y dijo ‘es que la piel sí aguanta esto, pero seis meses, no más'. Y parece que fue adivino, porque a los seis meses me empezaron a salir unas ampollas aquí, con el calor de las luces”, aseveró en 2018.



La estrella mexicana también comentó que tuvo que someterse a sesiones con láser y una cirugía para reparar la zona dañada por los productos.

“Me estuvieron poniendo láser y láser, a ver si se me quitaba lo negro y a ver si se me prendía aquí la ceja (más arriba) porque la tenía aquí (caída). Entonces me tuvieron que levantar acá (en la barbilla)".

‘El pecado de Oyuki’ era un proyecto “casi imposible”: esto dijo la productora

En una entrevista para ‘Momentos de telenovela’ en 2016, la productora del melodrama, Lucy Orozco, explicó que la realización fue muy difícil para la época.

“Se trataba de una producción casi imposible para los medios que existían, incluso técnicos, y se construyó un equipo y una unidad técnica de lo mejor que había en Televisa, en cada foro, destinado únicamente para ‘El pecado de Oyuki’”.



También detalló algunos de los escenarios que tuvieron que construirse para los 60 capítulos de la telenovela:

“Yo voy a hacer Japón en México. Y la locura se culminó construyendo en 20 hectáreas, yo quería que compráramos el terreno, nadie me hizo caso. En 20 hectáreas en el Ajusco, que renté, construí parte del barrio más elegante de Tokio. (...) Hicimos un templo que medía 40 metros de altura, fue una locura”, admitió Orozco.



Según señala ‘TVyNovelas’, se calcula que el costo final de ‘El pecado de Oyuki’ fue de 432 millones de pesos de esa época.



En la actualidad, Ana Martín sigue anotando a su lista grandes éxitos en la pantalla: La Desalmada, ‘Amor real’, Corazón Guerrero, ‘Mañana es para siempre’, ‘Un gancho al corazón’ y ‘Rubí’ son algunas de las telenovelas en las que ha participado.