Ana Gabriel es hospitalizada tras brindar concierto: la diagnosticaron con esta enfermedad

Video Ana Gabriel habla desde el hospital y pide perdón: "Siento mucha pena"

Ana Gabriel fue hospitalizada luego de la presentación que ofreció en la Movistar Arena de Santiago, Chile, la noche del martes 14 de mayo.

Este miércoles, la cantante apareció aún desde su cama en la clínica para informar sobre su diagnóstico médico.

“Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que me ven maquillada, a urgencias. Di positivo a influenza”, reveló en un video que publicó en Instagram.

La intérprete de ‘Luna’ se dirigió a quienes estuvieron presentes en dicho recinto, reconociendo que le costó trabajo realizar su espectáculo.

“Les agradezco esta noche que me dio Santiago: su comprensión, su voz, su corazón, su amor, pero sobre todo, la complicidad a lo que me estaba pasando”, indicó.

“Siento mucha pena (en) decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero ustedes me llenaron de amor que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen”, agregó.

Debido a su situación, Ana Gabriel pospuso para el lunes 20 el concierto que brindaría ayer en el mencionado estadio.

“Tengo que tomar reposo para poder cumplir como debe de ser a ustedes, público querido”, explicó puntualizando que eso sería por “quizá un par de días”.

Ana Gabriel explicó desde el hospital por qué fue internada. Imagen Ana Gabriel/Instagram

Ana Gabriel se sintió mal durante concierto

De acuerdo con el reporte del medio local CHV Noticias, Ana Gabriel “comenzó a manifestar molestias desde los primeros minutos” de su ‘show’.

La baladista, detallan, “se retiró” del escenario “en varias ocasiones para poder descansar” y recibió “oxígeno a través de una máscara en algunos momentos” de su presentación.

Fue tras casi tres horas de entonar sus conocidas canciones que la artista mexicana abandonó el recinto, dirigiéndose a la Clínica Alemana de Santiago.

Según Culto de La Tercera, ella “arrastraba desde hace varios días” una “influenza severa”. Presuntamente “permaneció internada unas horas, le realizaron exámenes y le recetaron antibióticos”.

Para que logre recuperar su estado de salud, los doctores le habrían ordenado que descanse “por las siguientes 48 horas”.

Ana Gabriel se comportó como una profesional

En un clip que fue compartido en la cuenta de TikTok ‘Ana Gabriel México’ se puede apreciar el instante en el que la estrella de la música reconoció a sus admiradores en la Movistar Arena.