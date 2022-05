"Que me invite María a encuerarme también": Ana Bárbara opina del desnudo de Talina Fernández

En septiembre de 2020, Ana Bárbara apoyó el proyecto de María Levy sobre los desnudos: "Claro que me compartió antes de subir las fotos y me encantaron, se me hace una artista y el arte en su máxima expresión de la manera en que lo quieras hacer es válido", dijo respecto a las fotos que compartió en Instagram, antes de abrir su cuenta de OnlyFans.