Amber Heard acusa a Johnny Depp de haberla golpeado por celos al actor James Franco

"Él me llamó pu…", dijo Heard sobre el incidente, supuestamente acontecido en 2014 frente a otras personas de su equipo. La actriz se levantó de su asiento y dejó de responder a Depp, por lo que él la golpeó, de acuerdo con su testimonio. " No me dolió, sencillamente me dio vergüenza que hiciera eso delante de otros", detalló la actriz.