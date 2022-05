Amber Heard da su primer testimonio en el juicio contra Johnny Depp: estas son sus acusaciones

"Deseo tanto que hubiera dicho que estaba bromeando. Porque no me dolió; no me dolió físicamente... No quería dejarlo. No quería que esto fuera la realidad. No quería que el hombre del que estaba enamorada... Sé que no se vuelve de eso. No soy tonta. No puedes golpear a una mujer, no puedes golpear a un hombre. No puedes golpear a nadie", indicó.