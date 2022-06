Hermana de Amber Heard dice estar "orgullosa" de la actriz tras derrota ante Johnny Depp

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se formularon cargos en mi contra. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado”.