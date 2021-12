La mamá de Amara 'La Negra' apoya y admira que su hija haya decidido ser madre soltera

Para la host de Nuestra Belleza Latina, quien tiene 5 meses de embarazo, no es una prioridad tener una pareja, pero no está cerrada al amor. "Voy a ser madre soltera. Sé que mis bebés van a depender de mí. En su momento , si Dios me da la bendición de conseguir al hombre correcto, que me apoye, que me acepte con mis hijos, pues amén, bien recibido. Pero me siento bendecida y estoy tan contenta que a mí hasta se me olvida eso".