"Voy a ser mamá de gemelos": Amara 'La Negra' anuncia que está embarazada

La noticia no fue fácil de digerir, pues consideraba que no estaba lista para cambiar pañales: "Dicen que el instinto me va a guiar. Me tomó como dos días para procesar lo que acababa de pasar, bueno, si Dios me lo dio ahora es porque él cree que estoy preparada, que yo puedo. Me fui dando ánimo porque al principio era mucho temor", confesó a People en Español.