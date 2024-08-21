Entre lágrimas, la Dra. Nancy Álvarez hace desgarradora confesión en 'Desiguales'

Video Nancy Álvarez y Amara La Negra lloran al contar por qué sienten que han fallado como mamás

Las lágrimas se apoderaron de las presentadoras de Desiguales el 20 de agosto, cuando comentaron sobre un video, que es un experimento viral, donde unos niños confiesan que prefieren pasar más tiempo con sus padres en lugar de tener juguetes.

La Dra. Nancy Álvarez fue la primera en conmoverse hasta el punto del llanto y compartió una desgarradora vivencia con su hija.

"Yo siempre he sentido que no le di todo el tiempo a mi hija que ella necesitaba. Tenía que trabajar doble porque yo la crie sola. Tenía que elegir entre trabajar y que ella comiera", compartió entre lágrimas.

La terapeuta confesó que su hija le ha reprochado que a uno de sus sobrinos le dio más tiempo que a ella, pero explicó por qué.

"A mi primer sobrino yo sí le dediqué mucho tiempo porque yo estaba estudiando, y es algo que ella me lo dice. Ya lo entiende, después de hablar mucho, pero me dice: 'Yo hubiera preferido viajar menos y estudiar en escuelas que no fueran tan caras, y tenerte más tiempo conmigo'".

Entre lágrimas, Nancy Álvarez le pidió al público que intentaran pasar más tiempo con sus hijos.

"Por favor, trate de darle tiempo a sus hijos. Ellos necesitan eso más que nada".

Alaïa también hizo llorar a Adamari López

La actriz puertorriqueña compartió que vio el video del experimento viral junto a su hija Alaïa, y la niña le hizo la misma confesión, lo cual también la conmovió al punto del llanto.

"A veces como papás nos ocupamos de darles las cosas que nosotros creemos que ellos necesitan porque a lo mejor fueron carencias nuestras y no sabemos escuchar esas señales de qué es lo que necesita el niño (…) El niño al final lo que necesita es tiempo que no tiene que ver ni con la escuela cara, ni con el juguete más caro que le quiera dar, ese momento que puedes compartir y jugar aunque sea con un carrito o con un niño imaginario con ellos".

La Dra. Nancy, Adamari y Amara no pudieron contener las lágrimas. Imagen Desiguales/Univision

Amara La Negra, quien tiene a sus gemelas, confesó que también se siente culpable por no pasar tanto tiempo con las pequeñas de 2 años.

" Me siento culpable de que a veces no le puedo dedicar el tiempo a mis niñas porque trabajo mucho. Estoy repitiendo hasta cierto punto los mismos patrones de mi madre porque les quiero dar un buen futuro y se hace muy difícil. Ojalá que algún día mis niñas me entiendan", externó con la voz entrecortada.

La Dra. Nancy, Adamari López, Amara La Negra, Karina Banda y Migbelis Castellanos se fundieron en un cariñoso abrazo grupal para reconfortarse.