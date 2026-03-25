Embarazo

Familia de Despierta crece: presentadora está embarazada y muestra primera foto de su bebé

La presentadora Alix Aspe sorprendió al revelar que está a la espera de su primer bebé, fruto de su matrimonio con Diego Betanzo. Así dio a conocer la noticia.

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Por:Elizabeth González
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Alix Aspe, una de las presentadoras de Despierta, está embarazada. Este miércoles 25 de marzo, dio a conocer que está a la espera de su primer bebé, fruto de su matrimonio con Diego Betanzo.

¡¡Bebé Betanzo próximamente!!”, escribió la periodista de 35 años en Instagram.

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La publicación de Alix Aspe estuvo acompañada de un video en blanco y negro, donde ambos lucen gorras: ella con la palabra “mamá” y él con la frase “papá”.

Así reveló Alix Aspe su embarazo.
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Imagen Alix Aspe / Instagram

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Además, mostraron las primeras imágenes de su bebé através de un ultrasonido y unos zapatitos, mientras que de fondo se aprecia su mascota, un perro de raza Akita Inu.

Tiene 12 semanas de embarazo

Durante la transmisión del noticiero Despierta de este miércoles, Alix Aspe reveló a sus compañeros que se encontraba en la semana número 12 de gestación.

“Va a haber un nuevo integrante en la familia Despierta… El bebé Betanzo Aspe viene en camino… estoy súper contenta”, declaró.

Alix Aspe no reveló s el bebé que espera será niño o niña. Sin embargo, prometió que “ya pronto” se sabría el sexo de su primogénito.

La presentadora de espectáculos se encuentra en su semana 12 de gestación.
La presentadora de espectáculos se encuentra en su semana 12 de gestación.
Imagen Alix Aspe / Instagram


“Ya les contaré, nos vamos a enterar la semana que entra”, sentenció.

El primer bebé de Alix Aspe es fruto de su matrimonio con Diego Betanzo, con quien se casó en julio de 2022 en una íntima ceremonia civil en Miami.

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