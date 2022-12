Poncho Herrera no participará en el regreso de RBD: no quiso hacerlo por esta razón

Hace unos días, tres exmiembros de RBD levantaron sospechas de un posible reencuentro tras eliminar su foto de perfil en Instagram, acción que varios famosos han utilizado para dar a conocer un gran anuncio.

Posteriormente, el 19 de diciembre de 2022, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann impactaron a millones de fans con el anuncio de su próxima gira internacional.

La noticia de su tan esperado reencuentro causó furor en redes sociales. No obstante, también provocó que miles de internautas se preguntaran por qué Poncho Herrera no estará en esta nueva faceta del grupo musical que nació con la telenovela ‘Rebelde’, que puedes ver gratis en ViX.

¿Por qué Poncho Herrera no estará en el regreso de RBD?



La ausencia de Alfonso Herrera en la futura gira ‘Soy Rebelde World Tour’ realmente no es el primer proyecto de RBD en el que el actor de 39 años no participa.

Por ejemplo, en diciembre de 2020, Herrera no fue parte el concierto virtual con el que Anahí, Christopher, Maite y Christian encantaron a miles de fans.

Su ausencia en este y otros reencuentros que emocionan a miles de fanáticos se debe a que tal parece que Alfonso ya puso punto final a su faceta musical con RBD y prefiere enfocarse en su verdadera pasión: la actuación.



En este sentido, Christian Chávez explicó para ‘Ventaneando’, el 18 de noviembre de 2020, que el actor de ‘Camaleones’ (que puedes ver gratis en ViX) disfruta más estar frente a las cámaras que en el escenario.

“De pronto las personas están en momentos distintos y no puedes obligar a alguien a formar parte de algo que a lo mejor no le pareció mucho en su vida… [A] Poncho nunca le gustó estar en los escenarios. Le gusta más estar en frente de la cámara y siempre nos lo dijo. Creo que Poncho siempre ha tenido claro lo que quiere y lo que no, y es muy respetable”.

Alfonso Herrera también ha expresado que sus diferentes proyectos actorales le han dificultado ser parte de las reuniones que han tenido sus excompañeros de RBD.

“Tenía otros proyectos de una serie y una película”, respondió el actor en un encuentro con los medios, a inicios de febrero de 2022, cuando le preguntaron por qué no se ha reencontrado con sus excolegas.

Su total atención en su carrera actoral ha tenido grandes frutos.

El 2023 también pinta como un buen año para el actor. Por el momento, ya tiene agendando el estreno de la película ‘¡Qué viva México’, en donde da vida a Pancho Reyes.

Poncho Herrera no olvida su tiempo en RBD



Si bien, el actor de ‘Clase 406’ (que puedes ver gratis en ViX) está enfocado principalmente en su carrera actoral, pero eso no quiere decir que haya olvidado por completo uno de los hits que entonó con esta exitosa agrupación musical.

Horas después de que se confirmara el regreso de RBD a los escenarios, el actor compartió en su cuenta de Twitter un mensaje con el que evocó el tema de la telenovela de 2004.

“Si eres rebelde y no sigues a los demás… Te invito a donar a una buena causa”, escribió en un tweet con el que exhortó a sus seguidores a donar a la Agencia de la ONU para los Refugiados, de la cual es embajador.