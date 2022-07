Tras rumores de un nuevo romance, Alejandro Speitzer deja México: contó por qué vivirá en Madrid

Alejandro Speitzer ha crecido frente a las cámaras durante más de 20 años: el actor mexicano pasó de protagonizar telenovelas infantiles, como 'Aventuras en el tiempo' (la cual puedes ver gratis en ViX) a convertirse en todo un galán de exitosas producciones internacionales.

Este desarrollo en su carrera le ha permitido trabajar fuera de su país natal México, como cuando pasó una temporada en España por el rodaje de ‘Alguien tiene que morir’, serie de Netflix en donde interpretó a Gabino.

El país europeo se convirtió en un segundo hogar para el actor de 27 años, quien incluso abrió su restaurante de gastronomía mexicana ‘Sal Mestiza’ en la capital española en mayo de 2021. Tras un tiempo en España, Speitzer ha sido nómada internacional con temporadas en su natal México, Nueva York y otras partes del mundo.

Sin embargo, en julio de 2022, el actor emprendió una nueva aventura a la Madre Patria y durante su más reciente encuentro con los medios explicó porque se pasará un tiempo en España e incluso lanzó un contundente mensaje sobre los rumores de su vida amorosa actual.

Alejandro Speitzer contó por qué se muda a Madrid, España



El 20 de julio de 2022, el actor mexicano fue sorprendido por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. En lo que el actor se dirigía al punto de control para pasar a las puertas de embarque explicó que se dirigía a Madrid, España.

Speitzer fue cuestionado por los reporteros, quienes le preguntaron si su temporada en la capital española se debe a motivos laborales. No obstante, el actor dejó en claro que su tiempo en España no está relacionado con ninguna producción audiovisual.

“No, no, no. Me voy a estudiar a Madrid”.



Alejandro confirmó que tomará un curso de actuación en España, pero no dio más detalles sobre el tiempo que pasará allá en su formación profesional.

Alejandro Speitzer habló sobre los rumores de su nuevo presunto romance



Varios reporteros aprovecharon este momento para preguntarle a Alejandro Speitzer sobre los rumores de su nuevo romance con Ana María Vallarta, la fotógrafa que sale con él en la foto que levantó sospechas de su ruptura con la modelo venezolana Shannon de Lima, exesposa de Marc Anthony.

En un principio, el actor se mantuvo bastante hermético ante los cuestionamientos sobre su vida amorosa y al final decidió lanzar un contundente mensaje sobre los comentarios que va a expresar sobre su vida privada.

“Nunca he platicado nada con ustedes personal. No los conozco, así que no diré más”.