Ale Jaramillo, panelista de ¡Siéntese Quien Pueda!, se sobrepuso a una tragedia: su historia

Julián Gil es quien encabeza ¡Siéntese Quien Pueda!, el primer reality show en el que los concursantes ponen a prueba su conocimiento sobre la farándula y revelan uno que otro secreto sobre las celebridades.

Al actor lo acompañan 6 panelistas, quienes deben ganarse su lugar con base en sus opiniones sobre los temas de la semana.

Uno de los rostros que ya está llamando la atención del público es el de Alejandra Jaramillo, una joven cuya carrera promete despegar después de su participación en el programa de UniMás.

Ella es Alejandra Jaramillo, panelista de ¡Siéntese Quien Pueda!

Se trata de una joven originaria de Ecuador, donde goza de gran reconocimiento por su trayectoria como actriz y presentadora de televisión.

En noviembre del 2021 decidió darle un cambio de 180 grados a su vida y mudarse a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. En los siguientes meses, se desempeñó como conductora con breves participaciones en una televisora de Miami, donde comenzó a ganar proyección internacional.

Sobre su vida personal, se sabe que Alejandra Jaramillo es muy cercana a su familia: sus padres y su hijo Sebastián, quien tiene 13 años se encuentra en plena adolescencia.

Fuera de cámaras, tiene otro proyecto, llamado Mundo Keto, un programa de dietas y ejercicios inspirados en las dietas cetogénicas al que sus fans se pueden inscribir para llevar una vida más saludable. Sin embargo, por el momento solo está disponible en Ecuador.

Alejandra Jaramillo vivió una tragedia que marcó su vida

Lo cierto es que Ale no solo tomó la decisión de radicar en Estados Unidos por una cuestión laboral: una desgracia fue determinante.

En enero del 2021, su entonces pareja, Efraín Ruales, murió por el impacto de 4 balas. En los meses siguientes, la conductora vivió su duelo en privado y en público, con múltiples publicaciones en redes sociales para recordar a su fallecido novio.

Sin embargo, en noviembre del 2022 hizo sus maletas y cambió su lugar de residencia. Sobre cómo ha enfrentado estos difíciles momentos, la ecuatoriana comentó en una entrevista del pasado abril:

“Sin duda alguna fue bastante duro todo lo que me tocó vivir después de este suceso, pero (...) créeme que en la vida siempre he pensado que no podemos ser malagradecidos con Dios si tenemos la oportunidad de levantarnos y estar sanos y de continuar vivos (...) Sigo viviendo mi proceso, poniendo mi mejor cara y mi mejor actitud”.

Alejandra Jaramillo siempre sobrepone su buena actitud ante la vida

Prueba de estas palabras es que la panelista de ¡Siéntese Quien Pueda! suele compartir en sus redes sociales un sinfín de videos con un tono cómico.



En marzo pasado, por ejemplo, visitó a Jomari Goyso para someterse a un cambio de look. En clips difundidos en sus redes sociales, dejó ver la diferencia de opiniones sobre el tinte que mejor luciría: el rubio que la ecuatoriana deseaba vs. el castaño oscuro que el experto en belleza le propuso.