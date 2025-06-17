Carolina Sandoval

La Venenosa da detalles del espectacular festejo de cumpleaños de su hija: posaron en el Coliseo Romano

'La Venenosa' se encuentra con su familia en Madrid para celebrar el cumpleaños de su hija Amalia Victoria, quien el 19 de junio cumplirá 9 años.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Carolina Sandoval logra viajar con su hija fuera del país ¿llegó a un acuerdo con su ex?

Carolina Sandoval se tomó un mes de vacaciones para celebrar en grande el cumpleaños de su hija Amalia Victoria, quien este 19 de junio cumplirá 9 años.

'La Venenosa' viajó en compañía de su hija y madre a Madrid, ciudad que las tres consideran como 'su segundo hogar'.

Aprovecharon para ir a Roma al Vaticano y para hacer una espectacular sesión fotográfica a las afueras del Coliseo Romano, en donde las tres lucieron increíbles vestidos satinados.

Carolina Sandoval, su hija y su madre en el Coliseo Romano.
Carolina Sandoval, su hija y su madre en el Coliseo Romano.
Imagen Carolina Sandoval/Instagram

¿En dónde celebrará Carolina Sandoval el cumpleaños de su hija?

De acuerdo con People en Español, el cumpleaños de Amalia Victoria se celebrará el 19 de junio por la noche con una "cena privada" en el restaurante Secretos de Lola en Madrid.

"Es un lugar temático de todo lo que son los cuentos y las historias de Disney", explicó la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda!

Además, Mariela, la hermana de Carolina, y su sobrino, también llegaron a Madrid para pasar la especial fecha con Amalia Victoria.

¿Qué otras sorpresas le tendrá preparada Carolina Sandoval a su hija?

El viaje a Europa es parte delregalo de cumpleaños de 'La Venenosa' para su hija Amalia Victoria.
El viaje a Europa es parte delregalo de cumpleaños de 'La Venenosa' para su hija Amalia Victoria.
Imagen Carolina Sandoval/Instagram
