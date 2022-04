Alejandra Espinoza contó cómo Natalia Esperón la ayudó en las grabaciones de 'Corazón guerrero'

La buena relación entre Alejandra Espinoza y Natalia Esperón va más allá de la ficción y la prueba de ello es que, en una reciente entrevista, la protagonista de ‘Corazón Guerrero’ contó una anécdota de por qué considera a su compañera de elenco una “buena persona”.

En la mencionada telenovela, las actrices interpretan a una madre e hija.

El proyecto es, además, doblemente importante para cada una de ellas, pues marca el regreso de Natalia Esperón a la televisión tras alrededor de una década ausente, mientras que para la ex reina de belleza, es su primer protagónico.

En medio de todo esto, ambas han sabido crear una buena relación de compañerismo, al punto tal que quien fue protagonista de ‘Agujetas de color de rosa’ le ayudó a la presentadora en un momento de gran preocupación.

Alejandra Espinoza contó el momento en el que Natalia Esperón la ayudó

En una transmisión en vivo de Instagram con ‘Noveleando’, la ex reina de Nuestra Belleza Latina habló de su experiencia en el set de grabaciones de ‘Corazón Guerrero’. Durante la charla, uno de los temas que tocó fue su relación con su mamá en la ficción.

En ese momento se llenó de halagos hacia su compañera de trabajo, con palabras como “es una persona a la que le agarré cariño, es bien buena gente, buena persona, atenta…”.

Incluso, Alejandra Espinoza relató una experiencia entre toma y toma en la que su compañera fue de gran ayuda.

“A mí se me perdió mi celular, no lo encontraba. Estábamos en la hora del descanso, en la comida. No descansó hasta que lo encontramos. Ella no se fue a comer hasta que encontramos el celular. Eso representó tanto para mí porque no tenía obligación…”.

Natalia Esperón reveló cómo es trabajar con Alejandra Espinoza

Por su parte, la estrella de telenovelas de los 90 ya había relatado su experiencia en escena con la conductora.

En enero del 2022, Natalia Esperón aseguró a los micrófonos de Despierta América que Alejandra Espinoza:

“Es una niña muy linda, una mujer muy talentosa, bellísima. Es abierta, de esas personas que te dan entrada de que puedes hablar con ellas”.

Alejandra Espinoza dio más detalles de su relación con el elenco de ‘Corazón Guerrero’

La protagonista de este melodrama también habló de cómo se lleva con el resto de sus compañeros de trabajo.

En especial, halagó a Ana Martín, Gaby Spanic, Sabine y Altaír Jarabo.

Relató, por ejemplo, que las actrices que interpretan a su madre y abuela le cuentan historias de sus antiguos trabajos y vidas personales, al mismo tiempo que le dan consejos para mejorar su trabajo.

Sobre Gaby Spanic, Alejandra Espinoza relató que cuando se conocieron, le dio palabras de aliento:

“Lo primero que me dijo, y que me encantó, fue ‘felicidades, Dios bendiga tu trabajo’. Ay, para mí fue bien bonito, se me erizó la piel”.

“No veo haciendo este trabajo o teniendo esta primera experiencia con nadie más, te lo juro, me encanta trabajar con ellas, me fascina, me lo disfruto muchísimo”, concluyó la actriz.