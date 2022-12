Ale Capetillo contó la urgencia que tuvo tras llegar a México, muchos se sentirán identificados

Desde enero de 2021, Alejandra Capetillo ha compartido con sus fans su nueva vida en Madrid, España, sitio en donde ha vivido grandes experiencias: desde encontrar el amor en su novio Nader Shoueiry hasta convertirse en mamá de su ‘perrhijo’ Bobby.

A lo largo de su tiempo en Madrid, Ale expresó en múltiples posts de Instagram lo mucho que extrañaba a su mamá, papá y hermanos (la única integrante de su familia que la visitó en España fue su hermana Paula).

Sin embargo, existe otra cosa de México que Capetillo extrañaba muchísimo y fue responsable de que hiciera una parada muy importante antes de llegar a casa.

Alejandra Capetillo compartió la parada más importante que tuvo tras aterrizar en México



El 29 de diciembre de 2022, la hija de la actriz de ‘Dos mujeres, un camino’ (que puedes ver gratis en ViX) compartió en sus historias de Instagram su llegada a México.

Sus papás Biby y Eduardo, su hermana Paula y sus hermanitos Manuel y Diego la recibieron en el aeropuerto, sitio en donde Alejandra les reveló la urgente parada que debían hacer antes de llegar a casa.

“Lo primero que hice cuando me subí al coche fue decirles ‘Necesito ir por unos tacos. Necesito. Es necesario. Mi sistema me lo está pidiendo’”.

Ale admitió que en su vida cotidiana realmente no come carne. Sin embargo, su deseo de comer unos auténticos tacos mexicanos la orillaron a dejar de lado su dieta libre de carne.

De acuerdo con la hija del actor de 'Marimar' (que puedes disfrutar gratis en ViX),“nada iguala los tacos de México”.

“¡Qué fuerte! No, no, no, no no” fue los primero que expresó cuando dio el primer bocado a su tan deseado taco.



En sus historias de Instagram, publicó un par de fotos en la taquería ‘Los Compadres’ en Ciudad de México.

“Primera y más importante parada…” escribió en una captura en donde se aprecia un gran trompo de pastor; mientras que en otra imagen -en donde sale Biby y sus hermanos- comentó “Unos buenos tacos” (con un emoji de esta comida típica mexicana).



Capetillo no reveló cuánto tiempo va a estar en México. Sin embargo, dejó en claro que está encantada de estar aquí.

Y tú, ¿también eres fan de los tacos mexicanos? ¿has sentido la misma urgencia de Ale por comer tu comida típica después de mucho tiempo lejos de casa?