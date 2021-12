"Igualita a tu mamá": La fotografía de Ale Capetillo en la que lució igual a Biby Gaytán

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán han formado uno de los matrimonios más sólidos en la industria del espectáculo, tanto es así que hasta sus hijos en redes sociales son queridos y así lo han demostrado sus seguidores al comentarles cariñosamente sus publicaciones.

Como en el caso de Alejandra Capetillo, quien el día de ayer compartió un par de fotografías en su cuenta de Instagram y con las que sorprendió a sus fans por el gran parecido que tiene con su mamá.

Alejandra Capetillo es el clon de Biby Gaytán

En las imágenes se encuentra la joven de 22 años con una sonrisa de oreja a oreja y mirando fijamente a la cámara. Esta publicación hizo que la gente que la sigue la comparen con la bailarina, actriz y modelo, Biby Gaytán.

‘Igualita a tu mamá’, ‘Tú siempre al 1000’, ‘Que hermosura de mujer eres’, ‘Bellísima y linda sonrisa’, entre otros.

Para la joven que se encuentra en España no es la primera vez que le dicen que es el clon de su mamá; en diciembre del 2018 compartió un video en el Kiosko Morisco en el que muestra que también tiene gracia ante las cámaras y hasta heredó el arte de bailar.

Gracias a sus redes sociales, podemos darnos cuenta que la hija de las celebridades mexicanas es una apasionada por la fotografía y, constantemente, nos muestra fotos con su familia. Esto debido a que, como buena fotógrafa, siempre está presente para capturar los mejores momentos de sus papás y hermanos.



Por otro lado, la hermana de Ana Paula, Eduardo Capetillo Jr, Daniel y Manuel desde que decidió ser más activa en redes ha aumentado su fama, esto por el contenido que comparte.

Ale Capetillo se convirtió en toda una 'influencer'

Ale suele subir su estilo de vida, tips de moda y belleza, el amor por su mascota, paseos con sus amigos y hasta su rostro sin maquillaje.

A inicios de este año tomó la decisión de abandonar México y a su familia para residir en Madrid, España de una manera independiente.

“Siempre he tenido estas ganas de querer comerme el mundo. Esta personalidad de conocer más y salirme de mi burbuja, de lo cómodo, de aceptar desafíos. Siento que me ayuda a subir escaleras, me gusta que las cosas me cuesten”, dijo en su canal de YouTube.

La joven, junto a su hermana, tiene un canal de YouTube en el que comparten divertidos y entretenidos videos sobre su vida, como ‘De regreso en Madrid’, ‘Día relax’, ‘Vámonos de shopping’, entre otros.

Cargando Video... Alejandra Capetillo no era feliz viviendo con su hermana y por eso empacó maletas para irse a Madrid



¿Tú qué opinas, si se parecen?