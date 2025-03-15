Aleida Núñez

Aleida Núñez se casa con empresario europeo: tendrán otra boda en Francia

Este 15 de marzo la actriz mexicana llegó al altar junto a Martín Babilotte. Aleida reveló que usará tres vestidos y en junio celebrarán otra boda con la familia del empresario francés.

Mira aquí las fotos de la boda de Aleida Núñez

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Al interior de la fiesta de la boda de Aleida Núñez y su esposo francés en un castillo: video

Aleida Núñez y el empresario francés, Martín Babilotte, sellaron su amor en una romántica boda este 15 de marzo.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Parroquia de San Agustín, ubicada en Polanco, una exclusiva zona de la Ciudad de México.

Aunque hace varios años la actriz estuvo casada por lo civil, esta es la primera vez que lo hace por la iglesia, lo cual le causó gran ilusión.

"Estoy superemocionada, es un momento muy especial", dijo a la prensa al terminar la ceremonia con la voz entrecortada al punto del llanto, reportó Edén Dorantes.

"Estamos rodeados de mucho amor, de mucho cariño. Estamos bendecidos por Dios, bendecidos de tener la oportunidad de poderlo celebrar así, felizmente casados", añadió.

Martín Babilotte también externó su felicidad y aseguró que es "el mejor día de nuestras vidas".

La pareja reveló que en junio celebrarán otra boda en Francia con la familia y los amigos cercanos del novio.

Sus respectivos hijos fueron quienes les entregaron las argollas de matrimonio en la ceremonia.

Aleida Núñez y el empresario francés, Martín Babilotte, se casaron este 15 de marzo en la Ciudad de México.
Imagen Aleida Núñez/Instagram

Los tres vestidos de novia

Aleida Núñez usará tres vestidos de novia. Uno para la ceremonia religiosa, otro para la boda civil y finalmente se pondrá uno "más cómodo" para la fiesta.

La actriz de 'Mañana Es Para Siempre', telenovela que puedes ver en ViX, eligió una diseñadora ucraniana para que confeccionara los especiales atuendos.

Sobre la luna de miel confirmó que se irán de viaje "a una isla" en abril, pero no quiso revelar cuál es.

La historia de amor Aleida Núñez y y Martín Babilotte comenzó de manera discreta, pero en octubre de 2024 sorprendieron a todos al anunciar su compromiso desde los canales de Venecia, Italia.

La propuesta fue capturada en un emotivo video que la actriz compartió en sus redes sociales. Cinco meses después, la feliz pareja se convirtió en marido y mujer.

