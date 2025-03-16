Las fotos de la boda de Aleida Núñez con su marido francés: se casa en lujoso barrio de México

Video Al interior de la fiesta de la boda de Aleida Núñez y su esposo francés en un castillo: video

Aleida Núñez llegó al altar para casarse con el francés Martín Babilotte este sábado 15 de marzo.

La boda religiosa ocurrió en la Parroquia de San Agustín, ubicada en Polanco, uno de los barrios más lujosos y exclusivos de la Ciudad de México.

Imágenes de la boda de Aleida Núñez: el vestido, ramo y más

De acuerdo con una reseña de TVyNovelas, la ceremonia religiosa "fue a puerta cerrada" para la prensa.

La boda de Aleida Núñez fue en Polanco, en la Ciudad de México. Imagen Mezcalent



La actriz lució un vestido de novia de corte princesa con velo que arrastraba por el pasillo de la iglesia.

El elegante diseño corrió a cargo de una diseñadora ucraniana, quien también le confeccionó dos más.

La actriz lució tres vestidos de novia. Este fue el que usó en la ceremonia religiosa. Imagen Mezcalent



Uno fue para la boda civil y otro más para la fiesta, es decir, la artista de 44 años deslumbró con tres vestidos de novia.

Aleida Núñez aventó el ramo en dos ocasiones: una a la salida de la iglesia y el cual cayó en manos de un reportero.

Martín Babilotte, el ahora esposo de Aleida Núñez, es un famoso comediante afincado en México. Imagen Mezcalent



La otra fue en la fiesta y ahí lo cachó la publirrelacionista y presentadora Vicky López, según compartió la afortunada en Instagram.

¿Quién es el ahora esposo de Aleida Núñez?

Martín Babilotte es un famoso comediante afincado en México en donde ha realizado shows de stand up.

En redes sociales también se presenta como "conductor, actor de comedia, actor de doblaje".

La artista dijo que la luna de miel será un viaje hacia una isla. Imagen Mezcalent



Con sus rutinas de comedia también ha hecho giras por Colombia.

Según información del portal Infobae, supuestamente "habla cuatro idiomas y trabaja en una casa editorial con presencia en México".

Aleida Núñez adelantó que también tendrá una boda en Francia de donde es originario su marido. Imagen Mezcalent



Él le pidió matrimonio a Aleida Núñez durante un viaje que hicieron por los canales de Venecia, Italia, el cual dieron a conocer en octubre de 2024.