Aleida Núñez

Aleida Núñez da detalles de su luna de miel tras lujosa boda con novio francés: ¿buscan ser papás?

La actriz y Martín Babilotte se juraron amor eterno este fin de semana. Ahora que ya son marido y mujer, la también cantante compartió detalles de su futuro, como a dónde viajarán siendo marido y mujer y si planean tener hijos.

Mira a Aleida Núñez en Mañana Es Para Siempre aquí en ViX

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Al interior de la fiesta de la boda de Aleida Núñez y su esposo francés en un castillo: video

Aleida Núñez celebró este sábado 15 de marzo su boda con el comediante francés Martín Babilotte, quien le propuso matrimonio tras varios años de relación.

La unión religiosa ocurrió en la Parroquia de San Agustín, ubicada en Polanco, uno de los barrios más lujosos de la Ciudad de México, mientras que la civil aparentemente se llevó a cabo en Casa Torreblanca, al igual que la fiesta.

“Estoy superemocionada”, dijo la actriz entre lágrimas en sus primeras declaraciones a la prensa, según un video difundido por el reportero Eden Dorantes.

“Nunca me había casado por la iglesia, así que sí era una ilusión muy grande para nosotros. Está mi familia, amigos muy entrañables”, agregó.

Aleida Núñez adelantó que también tendrá una boda en Francia de donde es originario su marido.
Imagen Mezcalent

Aleida Núñez comparte detalles de su luna de miel

En medio de su felicidad, Aleida Núñez adelantó pormenores de la luna de miel que tendrá con Martín Babilotte, a la cual no se irán inmediatamente.

“Nos vamos a ir a una isla”, contó, sin querer especificar cuál, “pero está hermosa y vamos a estar seguramente disfrutándolo mucho”.

Ella puntualizó que emprenderán su primer viaje como marido y mujer “en abril” pues ahora estará trabajando en una puesta en escena.

Luego de ese período de descanso, la estrella de telenovelas como Corazón Guerrero, que puedes ver aquí en ViX, festejará un segundo enlace nupcial, esta vez en Francia, en junio.

¿Aleida Núñez y Martín Babilotte quieren tener hijos?

Al respecto de su futuro, Aleida Núñez dejó claro que por el momento no están considerando convertirse en papás.

“Eso ya después lo vamos a pensar, por ahora estamos disfrutando este momento, vamos paso a pasado”, externó la también cantante.

“Ya tenemos dos hijos maravillosos, que fueron los que nos entregaron los anillos hoy y fue un instante muy emotivo”, añadió.

La intérprete de ‘La cosquillita’ y ‘Evidencias’ reconoció con risas evidentemente nerviosas: “Nada más nos faltaría la niña, eso sí. Vamos a ver”.

La artista procreó a su primogénito, Alexander, con el argentino Pablo Glogovsky, de quien se divorció en 2017.

Video Aleida Núñez se sincera sobre la relación “tóxica” que vivió en el pasado: “Me arrepiento mucho”
