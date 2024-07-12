Alec Baldwin

Juez desestima caso de Alec Baldwin por homicidio involuntario en rodaje de ‘Rust’

El caso del actor dio un giro inesperado este viernes 12 de julio. El juez anuló el juicio de Alec Baldwin después de que su defensa alegara que durante el proceso “ocultaron pruebas decisivas”.

Por:
Univision y EFE
Video Accidentes mortales en el set de grabación que envolvieron en polémica a los famosos

La Justicia estadounidense desestimó este viernes 12 de julio el caso contra Alec Baldwin por homicidio involuntario en el rodaje de la película ‘Rust’ después de que la defensa del actor alegara que durante el proceso se habían ocultado pruebas decisivas para su causa.

La jueza, Mary Marlowe Sommer, aseguró que el estado había fallado en su labor de "revelar pruebas críticas para el acusado" y que dicha violación había generado un retraso "innecesario" e "incurable" para el juicio, por lo que la única forma de reparar el error era la desestimación del caso.

“El descubrimiento tardío de esta prueba durante el juicio ha impedido el uso efectivo de las pruebas de tal manera que ha afectado a la imparcialidad fundamental del proceso”, dijo Marlowe Sommer.

Alec Baldwin disparó el arma que le arrebató la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película 'Rust' en octubre de 2021.
Alec Baldwin disparó el arma que le arrebató la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película 'Rust' en octubre de 2021.
La defensa argumentó que los fiscales les ocultaron pruebas sobre la munición que podrían estar relacionadas con el tiroteo en el plató de la película del oeste ‘Rust’ en 2021. La defensa dijo que deberían haber tenido la capacidad de determinar su importancia. La fiscalía dijo que la munición no estaba relacionada con el caso y no fue ocultada.

Así reacciono Alec Baldwin al escuchar la decisión del juez

Al escuchar la decisión, Baldwin rompió en llanto, al igual que su esposa, Hilaria, y una vez terminada la declaración de Marlowe Sommer el actor de '30 Rock' fue reconfortado por su mujer y por sus hermanos Stephen y Beth, quienes lo acompañaron durante toda la semana.

El intérprete salió de la corte de Santa Fe, Nuevo México, acompañado de su familia y sin dar declaraciones a la prensa que lo esperaba a la salida.

La fiscal, Kari Morrissey, dijo por su parte que respetaba la decisión de la magistrada aunque no estaba de acuerdo con ella.

Baldwin, de 66 años, afrontaba 18 meses de cárcel por un cargo de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía de la película ‘Rust’, Halyna Hutchins, en el set de rodaje en octubre de 2021.

El actor ensayaba una escena en la que sostenía un revólver Colt 45 cuando salió disparada una munición real que mató a Hutchins. Las balas reales están prohibidas en los sets.

Así reaccionó Alec Baldwin al escuchar que su juicio era anulado.
Así reaccionó Alec Baldwin al escuchar que su juicio era anulado.
En una vista celebrada este viernes, Alex Spiro, su abogado, presentó una moción en la que acusaba a la Fiscalía de haber ocultado pruebas fundamentales que podrían haber inculpado al proveedor de utilería de la producción de 'Rust', Seth Kenney.

En sus argumentos iniciales, la defensa sostuvo que el Estado había centrado su investigación en inculpar a Baldwin antes de señalar a posibles culpables como el proveedor.


