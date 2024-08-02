Hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se muda con su novio libanés tras comprometerse

Video Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se compromete: así recibió el anillo de compromiso

Alejandra, la hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, compartió la feliz noticia de su compromiso con su novio, Nader Shoueiry.

Fue el pasado 20 de julio cuando el joven de origen libanés le pidió a la modelo de 24 años que se convierta en su esposa.

En un video que ella publicó en Instagram, se puede apreciar el instante en el que él se arrodilló para hacerle la propuesta, tras lo que ella dijo ‘Sí’ y recibió la sortija.

‘Ale’ Capetillo ya vive con su prometido

A días de dar dicho importante paso en su relación, ‘Ale’ Capetillo y su pareja tomaron otra significativa decisión: la de vivir juntos.

El 1 de agosto, la ‘influencer’ subió a la plataforma digital un clip en el que mostró su nuevo hogar al lado de Nader Shoueiry.

En el visual, el dúo celebra en compañía de sus mascotas, que saltan a sus piernas, estar ya en el apartamento, que luce sin muebles.

En las imágenes se logra ver que en la habitación donde ellos están hay solamente algunas cajas, maletas y una silla de escritorio.

“Y que comience la aventura…”, escribió la creadora de contenido en la sección de descripción sin ahondar en detalles.

Alejandra Capetillo se mudó a vivir con su prometido. Imagen Alejandra Capetillo/Instagram

Según Hola! México, el departamento está ubicado en Madrid, España, la ciudad en la que se conocieron y enamoraron.

La mañana de este viernes 2, Alejandra brindó una pequeña actualización revelando que estaba comenzando a amueblar su casa.

“Yo no tendré sofá, ni comedor, es más, yo no tendré alfombra. Me voy a ir hasta más lejos, yo no tengo ni base de cama, pero una cosa sí tengo: ropa de cama”, dijo ante la cámara.

Ella enseñó a sus seguidores cómo colocó el colchón sobre el piso y lo cubrió con sábanas blancas de “500 hilos” hasta que quedó perfecto.

¿Cuándo se casará ‘Ale’ Capetillo?

Sobre los preparativos de la boda, Alejandra Capetillo no especificó si ya los puso en marcha o para cuándo la llevarán a cabo.

Sin embargo, su mamá, Biby Gaytán, adelantó en entrevista con ‘De primera mano’ el 30 de julio, que “ya empezaron” la organización.