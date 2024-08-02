Alejandra Capetillo Gaytán

Hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se muda con su novio libanés tras comprometerse

Alejandra Capetillo reveló que ya vive con su prometido, Nader Shoueiry, luego de aceptar casarse con él. La pareja ya comenzó la organización de la boda, según confesó la mamá de la modelo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se compromete: así recibió el anillo de compromiso

Alejandra, la hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, compartió la feliz noticia de su compromiso con su novio, Nader Shoueiry.

Fue el pasado 20 de julio cuando el joven de origen libanés le pidió a la modelo de 24 años que se convierta en su esposa.

PUBLICIDAD

En un video que ella publicó en Instagram, se puede apreciar el instante en el que él se arrodilló para hacerle la propuesta, tras lo que ella dijo ‘Sí’ y recibió la sortija.

‘Ale’ Capetillo ya vive con su prometido

A días de dar dicho importante paso en su relación, ‘Ale’ Capetillo y su pareja tomaron otra significativa decisión: la de vivir juntos.

Más sobre Alejandra Capetillo Gaytán

Ale Capetillo revela los momentos más especiales de su boda y el #1 no es con su esposo libanés
1:00

Ale Capetillo revela los momentos más especiales de su boda y el #1 no es con su esposo libanés

Univision Famosos
El triste motivo por el que Ale Capetillo no usó este vestido en su boda
0:57

El triste motivo por el que Ale Capetillo no usó este vestido en su boda

Univision Famosos
¿La suegra de Alejandra Capetillo también fue a la luna de miel? Esta sería la razón
0:49

¿La suegra de Alejandra Capetillo también fue a la luna de miel? Esta sería la razón

Univision Famosos
Primo actor de Ale Capetillo explica por qué no estuvo en su boda: ¿no lo invitó?
1:00

Primo actor de Ale Capetillo explica por qué no estuvo en su boda: ¿no lo invitó?

Univision Famosos
Ale Capetillo y su esposo sorprenden con mensaje para su futuro hijo y avivan especulaciones
1:00

Ale Capetillo y su esposo sorprenden con mensaje para su futuro hijo y avivan especulaciones

Univision Famosos
Ale Capetillo y su esposo enfrentan algo inesperado en su luna de miel en África: “Estamos en shock”
1:02

Ale Capetillo y su esposo enfrentan algo inesperado en su luna de miel en África: “Estamos en shock”

Univision Famosos
Alejandra Capetillo quiere “una familia grande”: ya piensa en hijos tras su lujosa boda
1:03

Alejandra Capetillo quiere “una familia grande”: ya piensa en hijos tras su lujosa boda

Univision Famosos
En bikini y bajo el sol, Ale Capetillo presume el inicio de su luna de miel tras espectacular boda
2 mins

En bikini y bajo el sol, Ale Capetillo presume el inicio de su luna de miel tras espectacular boda

Univision Famosos
Biby Gaytán hizo esta petición especial para el maquillaje nupcial de su hija Ale
2 mins

Biby Gaytán hizo esta petición especial para el maquillaje nupcial de su hija Ale

Univision Famosos
'Ale' Capetillo deslumbra con 3 vestidos de novia en su boda: así fueron cada uno de sus 'looks'
2 mins

'Ale' Capetillo deslumbra con 3 vestidos de novia en su boda: así fueron cada uno de sus 'looks'

Univision Famosos

El 1 de agosto, la ‘influencer’ subió a la plataforma digital un clip en el que mostró su nuevo hogar al lado de Nader Shoueiry.

En el visual, el dúo celebra en compañía de sus mascotas, que saltan a sus piernas, estar ya en el apartamento, que luce sin muebles.

En las imágenes se logra ver que en la habitación donde ellos están hay solamente algunas cajas, maletas y una silla de escritorio.

“Y que comience la aventura…”, escribió la creadora de contenido en la sección de descripción sin ahondar en detalles.

Alejandra Capetillo se mudó a vivir con su prometido.
Alejandra Capetillo se mudó a vivir con su prometido.
Imagen Alejandra Capetillo/Instagram

Según Hola! México, el departamento está ubicado en Madrid, España, la ciudad en la que se conocieron y enamoraron.

La mañana de este viernes 2, Alejandra brindó una pequeña actualización revelando que estaba comenzando a amueblar su casa.

“Yo no tendré sofá, ni comedor, es más, yo no tendré alfombra. Me voy a ir hasta más lejos, yo no tengo ni base de cama, pero una cosa sí tengo: ropa de cama”, dijo ante la cámara.

Ella enseñó a sus seguidores cómo colocó el colchón sobre el piso y lo cubrió con sábanas blancas de “500 hilos” hasta que quedó perfecto.

¿Cuándo se casará ‘Ale’ Capetillo?

Sobre los preparativos de la boda, Alejandra Capetillo no especificó si ya los puso en marcha o para cuándo la llevarán a cabo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su mamá, Biby Gaytán, adelantó en entrevista con ‘De primera mano’ el 30 de julio, que “ya empezaron” la organización.

“Son una pareja llena de luz, tanto ella como Nader, y les deseamos toda la felicidad, que disfruten mucho este proceso, ellos planean casarse dentro de un año”, confesó.

Relacionados:
Alejandra Capetillo GaytánHijos de famososBiby GaytánEduardo Capetillo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD