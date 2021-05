Aislinn Derbez reprocha a Eugenio Derbez haberla "traumado" poniendo a los fans por delante de ella

Fue dentro del canal de YouTube ' La Magia Del Caos' que la hermana mayor de los Derbez habló de cómo ha sido enfrentarse a ciertos fans: "Te ven como un robot que además tienes que estar a su servicio y darles la foto cuando ellos te lo piden. Es muy fuerte", lamentó. También se tomó un momento para compartir el que ha sido "uno de mis traumas más grandes de mi infancia". La mexicana de 34 años recordó: "Yo viví eso con mi papá. Toda mi vida desde que yo era chica y vi cómo a la gente de verdad no le importaba. No se ponían a pensar si el papá no ha visto a los hijos y tienen un momentito para convivir con ellos".

Fue entonces que lanzó el reclamo: "Lamentablemente mi papá nunca puso límites. Para mi papá siempre fue primero el público y luego la familia y esa parte fue tan traumática para mí, porque yo siempre me sentía en peligro, me traumé muchísimo". Señaló que le resultó complicado convivir con eso cuando arrancó su carrera como actriz y empezó a volverse popular y a ser ella la asediada por los fans: "Crecí como con mucho enojo y como con resentimiento y sobre todo con miedo y me queria siempre esconder, entonces era: '¡Claro que me encanta ser actriz y les cuento mis cosas, pero sales a la calle...!".



Camila Sodi dijo sentirse identificada con las palabras de la mamá de Kailani y mencionó que ella tampoco sabía cómo reaccionar. Ambas detallaron que sus intenciones de marcar límites con los fans las llevaron a ser identificadas como personas "mamonas", lo cual más bien debía ser entendido, según ellas, como producto del trauma, el pánico, el terror y el enojo. Aislinn reconoció que tuvo que tomar terapia para superar su pánico a la gente: "Que me vean como changuito de circo, eso me genera una angustia en el cuerpo y es de: 'Me quiero esconder'”, explicó Aislinn.

Aún no había nacido y Aislinn Derbez ya formaba parte del mundo del espectáculo mexicano, al ser nieta de la actriz de la Época de Oro del cine mexicano, Silvia Derbez, e hija del famoso comediante Eugenio Derbez y de la actriz de doblaje Gabriela Michel. La popularidad de su papá detonó durante la década de los 90, cuando comenzó a dirigir y producir los programas de comedia por los que el público lo ha reconocido desde entonces. En ese momento Aislinn Derbez seguía siendo una niña.