Viuda de Adan Canto lo despide con emotivo mensaje tras su muerte: “Nos vemos pronto”

Video Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños

Stephanie Ann Canto, viuda del actor Adan Canto, rompió el silencio a horas de que se informara la muerte del actor este 8 de enero a los 42 años.

El histrión, conocido por su protagónico en la serie ‘The Cleaning Lady’ o su participación en la película ‘X-Men: Days of future past’, sostenía en privado una batalla contra el cáncer de apéndice, reportó Deadline.

Viuda de Adan Canto lo honra

Este martes 9 de enero, Stephanie Ann Canto recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía en la que aparece junto al difunto Adan Canto.

Acompañando la imagen, ella escribió una cita bíblica: “No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban”.

“Acumula tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe corrompen y donde los ladrones no entran por la fuerza ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Mateo 6:19-21”, añadió.

La actriz y escritora finalizó su misiva con unas palabras dirigidas a su marido: “Por siempre mi tesoro, Adan. Nos vemos pronto”.

Stephanie Ann Canto, esposa de Adan Canto, lo honró con una publicación. Imagen Stephanie Ann Canto/Instagram

Durante su unión, ellos procrearon dos hijos, quienes ahora le sobreviven, Roman Alder, de 3 años y medio, y Eve Josephine, de año y medio.

Allegados de Stephanie, algunos de ellos celebridades, usaron la sección de comentarios del ‘post’ para expresarle sus condolencias.

“Adan fue el hombre más gentil, generoso y profundamente talentoso actor con el que tuve la oportunidad de trabajar”, anotó, por ejemplo, la estrella Karla Souza.

“Su ética de trabajo era extraordinaria. Lo echaremos de menos y rezo para que Dios les dé la fuerza sobrenatural para continuar la buena lucha. Mis pensamientos están contigo y tus hermosos hijos”, sumó.

Amigos de Adan Canto lo dedican mensajes

Al igual que lo hizo la esposa de Adan Canto, sus amigos y colegas de proyectos lo despidieron mediante misivas en redes sociales.

Elodie Yung, con quien él estelarizó ‘The Cleaning Lady’, publicó en Instagram una ‘selfie’ en la que se les ve sonriendo efusivamente.

“Así es como nos conocimos en nuestro piloto: riendo… y nunca dejamos de hacerlo. Así es como siempre te recordaré, Adan. Todo mi amor va para ti y para tu hermosa familia. Descansa en paz, mi amigo”, apuntó en la descripción.

La actriz Elodie Yung despidió a su coestrella en ‘The Cleaning Lady’, Adan Canto. Imagen Elodie Yung/Instagram

Por su parte, Halle Berry, que trabajó con Canto en ‘X-Men: Days of future past’ y ‘Bruised’, hizo lo propio con un retrato en el que él sale pensativo.

“Aún no tengo palabras, pero, mi querido y dulce amigo Adan acaba de ganar sus alas. Para siempre, por siempre, en mi corazón”, dijo.

Halle Berry dedicó unas emotivas palabras a Adan Canto después de su fallecimiento. Imagen Halle Berry/Instagram

Kiefer Sutherland, coprotagonista del mexicano en ‘Designated Survivor’, también usó la plataforma digital para homenajearlo.

“Tengo el corazón roto por la pérdida de Adan Canto. Era un espíritu tan maravilloso. Como actor, su deseo de hacerlo bien, de ser grande y luego hacerlo mejor, era realmente impresionante, y se le echará de menos”, indicó en un texto.

“También tengo el corazón roto por su mujer, ‘Steph’, y sus dos hijos pequeños. Adan, que descanses en paz”, concluyó.