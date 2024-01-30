Viuda de Adan Canto deja ver a sus hijos con el actor y revela cómo están tras su muerte

Video Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños

Stephanie Ann, viuda de Adan Canto, reapareció en redes sociales y, sorpresivamente, mostró a los hijos que procreó con el actor, revelando también cómo se encuentran tras la muerte de su papá.

Estrella de películas como ‘X-Men: Days of future past’ falleció el pasado 8 de enero. Según Deadline, él mantenía en privado una batalla contra el cáncer de apéndice.

Al día siguiente de que trascendiera lo ocurrido, la actriz recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras de despedida al actor mexicano: “Por siempre mi tesoro, Adan. Nos vemos pronto”.

Viuda de Adan Canto deja ver a sus hijos

Tras días ausente en la red social, este 30 de enero Stephanie Ann regresó a ella para compartir una fotografía en la que aparecen los pequeños que tuvo con Adan Canto.

Se trata de Roman Alder, quien convirtió a los actores en padres en abril de 2020, y Eve Josephine, que llegó a este mundo en marzo de 2022.

Roman Alder y Eve Josephine, hijos del fallecido Adan Canto. Imagen Stephanie Ann Canto/Instagram



Para acompañar la imagen, la artista apuntó un mensaje en el que aseguró que está “profundamente agradecida por la abrumadora cantidad de amor y generosidad” que han recibido en las últimas semanas.

Además, sentenció con respecto a los menores: “Sus hijos están bendecidos para siempre con la herencia de un padre que los amó”.

“Qué seguridad saber que están rodeados de tan hermosa cantidad de personas que seguirán queriéndolos bien. Estamos cubiertos. Te amamos, Adan”, indicó.

Stephanie aprovechó para agradecer a “la familia de ‘The Cleaning Lady’”, serie protagonizada por su marido, por “organizar una recaudación de fondos” que serán utilizados para la educación futura de Roman y Eve.

Publican foto de Adan Canto abrazando a sus hijos

Este mismo martes, en el perfil de Adan Canto de la citada plataforma digital asimismo se hizo referencia a la colecta, establecida en la página GoFoundMe.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que para ello, se publicó en el ‘feed’ una instantánea en la que el intérprete aparece abrazando a sus retoños.

Adan Canto con sus hijos, Roman Alder y Eve Josephine. Imagen Adan Canto/Instagram



“Gracias a todos los que tan generosamente han querido a Adan y a su familia en estos momentos. Sus hijos son bendecidos”, se lee en el texto con el que subtitularon la postal.

En junio de 2020, el galán de cine y televisión recordó a su papá en un extenso escrito, pero también desveló que deseaba ser como él para Roman Alder, en ese instante su único descendiente.