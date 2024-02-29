Adamari López dice si fue discriminada laboralmente por su peso

Video Adamari López y Migbelis Castellanos confiesan si las han discriminado por su altura y peso

Adamari López ha compartido en diversas entrevistas que llegó a ser señalada por su peso, incluso, en redes sociales recibió críticas que muchas veces respondió.

En años recientes, la presentadora puertorriqueña bajó drásticamente de peso y el 28 de febrero contó en Desiguales, show de Univision que conduce al lado de Migbelis Castellanos, Amara La Negra, Karina Banda y la Dra. Nancy Álvarez, que no solo ha sido discriminada por su peso, también se han burlado de su altura.

PUBLICIDAD

"Yo creo que en algún momento de la vida todos nos hemos sentido discriminados por alguna razón, por ejemplo, sé que muchas veces me han dicho 'chichón de piso' porque soy muy chiquita", conto en el episodio del programa de Univision que se trasmite de lunes a viernes a las 2P/1C.

Además, Adamari compartió que sí ha sido discriminada por su peso.

"Quizás he sentido cuando estaba gordita (sobre) las oportunidades de trabajo, aunque tenía trabajo, no se me daban tanto como cuando estaba delgada", explicó.

Adamari López antes y después de bajar de peso: en septiembre de 2018 y en enero de 2024. Imagen Mezcalent

Los crueles insultos que recibió Adamari López por su peso

En el reciente episodio de su podcast 'Ada y Chiqui De Show', el cual se titula '¡También nos duele!', la actriz puertorriqueña recordó los crueles insultos y apodos que le escribían en redes sociales cuando tenía sobrepeso.

"Yo recuerdo cuando estaba gordita, la palabra 'gorda' no me ofendía. Cuando empiezo a leer y hay cosas que roban mi paz, dejo de leer porque no me voy a alimentar de esos comentarios. No quiere decir que no me duelan ni afecten, yo sé parar cuando veo que no me gustan los comentarios, para no mortificarme y quedarme con eso en la cabeza . Me decían que estaba horrible, vieja y hasta Miss Peggy", contó.

"¿Quién es uno para opinar sobre la vida de otra persona y de hablar de cosas tan feas?", cuestionó en el podcast.

Aunque Adamari intenta no hacer caso de los insultos y críticas, confiesa que le afectan: " Esas cosas molestan y hieren porque no dejo de ser un ser humano", sentenció.

Migbelis Castellanos también fue discriminaba cuando bajó de peso

Por su parte, la exreina de belleza Migbelis Castellanos compartió 'el otro lado de la moneda', pues para ella fue al revés, considera que fue discriminada cuando bajó de peso.

PUBLICIDAD

"Yo sí sentí que cuando tenía la etiqueta de la 'Miss Gorda' por lo que tanto me criticaron a mí, me daban más oportunidades de trabajo porque es la inclusión forzada a la cual detesto y estoy en contra", contó a sus compañeras del programa.

"Cuando tenía esta etiqueta de 'Miss Gorda' como estaba 'trending' y todo el mundo con el tema de la inclusión tenía más oportunidades de trabajo, más comerciales, las marcas querían trabajar más. Perdí peso y ahora resulta que soy más de lo común, una muchacha bonita que está flaca", añadió.