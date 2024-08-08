Adamari López

Adamari López revela que desde su separación de Toni Costa, Alaïa va a terapia: "Necesita ayuda"

La puertorriqueña compartió como la terapia ha ayudado a su hija a sobrellevar la separación de Toni Costa. Además, a enfrentar experiencias que vive en la escuela.

La separación de Adamari López y Toni Costa no solo fue complicada para ellos, también lo fue para su hija. En el reciente episodio del podcast 'Ada y Chiquis De Show', la puertorriqueña confesó que desde entonces tanto ella como Alaïa van a terapia con una psicóloga.

López compartió que el bienestar de la niña es lo más importante para ella y su ex, por lo que ambos estuvieron de acuerdo en que una especialista la ayudara para sobrellevar la situación, pues en ese entonces tenía 6 años.

"Lo que yo más busco es el bienestar de Alaïa y en el momento que su papá y yo nos separamos entendía que podía haber un momento de estrés en la vida de ella, porque lo había en la mía y obviamente también lo había en la de él", dijo en el podcast.

Adamari entendió que era "correcto" y necesario que su hija tuviera una persona neutral con la que se pudiera desahogar.

"Que ella pudiera hablar de esos temas, que no sintiera que si me decía algo a mí de su papá entonces me iba a dar coraje o si le decía algo a su papá de mí o lo que estaba pasando alguno de los dos podría estar tomando partido".

Alaïa continúa en terapia

Han pasado tres años desde la separación de Adamari y Toni, pero la actriz compartió que de vez en cuando su hija sigue asistiendo con la especialista.

" Alaïa todavía hay días que me dice que quiere ir con la psicóloga, pero también hay veces que no quiere porque dice 'eso me pone triste y yo no quiero llorar'. Sé que hay algo más que necesita ayuda para que ella pueda desahogar esos sentimientos y no tenga un nivel de enojo y frustración coraje", contó a Chiquibaby.

Sin embargo, explicó que en ocasiones las sesiones de la niña no tienen que ver con ella ni con Toni.

"A veces no tiene nada que ver con él ni conmigo, son cosas que pasan en la escuela, una amiguita la estaba molestando, eso le generaba estrés y ella necesitaba hablarlo con alguien".

" Que ella entienda que hay procesos normales, que puede hablar con una persona con las que ella se va a sentir cómoda que le va a dar las herramientas para salir adelante".

Finalmente, Adamari López terminó con una broma que dejó claro lo importante que es la salud mental.

"Psiquiatra todavía no necesitamos, pero psicólogo sí", dijo entre risas en 'Ada y Chiqui De Show'.

