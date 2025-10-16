¿Adamari López y Andrés Manuel López Obrador tienen relación? Ella rompe el silencio ante rumores
La presentadora se pronunció ante la difusión de un video en el que supuestamente confirma su relación con el expresidente de México.
Adamari López rompió el silencio ante rumores de relación con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que se difundiera un video en el que presuntamente aparecen besándose.
En el podcast ‘Ada y Chiqui’, la presentadora fue cuestionada por ‘Chiquibaby’ sobre el video en el que aparentemente aparece ella con el expresidente besándose y confesando que están felices de anunciar su relación.
“No es la única personalidad política con la que se me ha relacionado", expresó Adamari este 16 de octubre.
“En muchas ocasiones uno conoce a gente, se toma fotos, se toma videos, comparte un lugar público y te pueden inventar una relación amorosa (…) en otras ocasiones no has conocido a ninguna de esas personas y hoy día con los avances de la Inteligencia Artificial se crean diferentes relaciones”, agregó.
De acuerdo con Adamari López, para ella era importante aclarar este punto, ya que en otra ocasión había sido relacionada sentimentalmente con Enrique Peña Nieto.
“Yo quería traer este tema a colación porque me parecía interesante poder platicar con todo el mundo lo que se ha estado presentando en diferentes redes sociales y comentarles que ninguna de esas relaciones es verdadera”, dijo.
“ Yo no conozco al expresidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco conozco al expresidente Enrique Peña Nieto. Nunca he compartido con ninguno de ellos, nunca he coincidido en ningún lugar, no tengo ninguna relación cercana con nadie que conozca a ninguno de ellos”, mencionó tajante.
Incluso, recordó que fue cuestionada por la ausencia del expresidente de México en Premios Juventud 2025, con quien tendría una “relación seria”.
“Cuando estuvimos en Panamá en Premios Juventud mucha gente se cuestionaba en las redes y lo veía en los comentarios que por qué no había ido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya que teníamos una relación seria”, recordó.
Por último, Adamari López señaló que si bien trata de restarle importancia a este tipo de contenido, esta situación le resultó delicada, ya que el expresidente está casado con la escritora mexicana, Beatriz Gutiérrez Müller.
“La inteligencia artificial mal utilizada también puede dañar vidas”, sentenció.