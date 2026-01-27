Adamari López

Hija de Adamari López debuta como presentadora junto a su mamá y recibe emotiva carta de su papá

Toni Costa le dedicó emotivas palabras a su hija Alaïa en medio de su debut como presentadora en ¿Quién caerá? Kids. “Tu papá, tu fan número 1”, expresó.

Ve ¿Quién caerá? Kids de lunes a viernes por UniMás, en el horario de 7P/6C.

Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa, debutó como presentadora en el programa ¿Quién caerá? Kids, de Univision. Ante su debut en televisión, e l bailarín español le dedicó amorosas palabras a su hija, quien, por ahora, decidió seguir los pasos de su mamá.

“HOY ES UN GRAN DÍA”, escribió el instructor de zumba. “Mi princesa, hoy es un día muy especial para ti y para todos los que te amamos. Hoy no solo sales en TV… hoy debutas por ti, por tu esfuerzo, por tu ilusión y por tu talento”, agregó.

Toni Costa recordó que su hija, quien ahora tiene 10 años, creció “rodeada de cámaras, luces y escenarios”, por lo cual no le sorprende que haya decidido seguir los pasos de su mamá como presentadora.

“Es verdad que creciste rodeada de cámaras, luces y escenarios desde que naciste, pero hoy el foco es tuyo, porque lo que vas a hacer hoy lo lograste con tu trabajo, tu valentía y tu sonrisa, pero sobre todo con tu luz”, dijo.

“Y hacerlo junto a tu mamá, tu ejemplo, tu guía y tu mejor maestra, hace este momento todavía más poderoso y especial. Aprender de ella es un regalo, y verte caminar con tus propios pasos es un orgullo que no me cabe en el pecho, me siento súper orgulloso de ti en cada cosa que haces en tu vida”, subrayó.

La carta de Toni Costa a su hija Alaïa por su debut como presentadora.
La carta de Toni Costa a su hija Alaïa por su debut como presentadora.
Imagen Toni Costa / Instagram


En su texto, Toni Costa le aseguró a su hija que siempre celebraría sus logros. Asimismo, le hizo saber a Alaïa lo orgulloso que estaba de ella y de su debut en televisión, describiéndose a sí mismo como su “fan número 1”.

“Te veo segura, feliz y disfrutando… y ahí entiendo que no importa dónde estés, tú sabes ser tú. Yo estaré siempre aquí, acompañándote, sosteniéndote y celebrando cada logro, grande o pequeño. Hoy debuta la mejor presentadora. Pero desde siempre existe una niña extraordinaria, que aunque parezca que siempre haces cosas de grandes, nunca dejas de disfrutar tu infancia, ya que también te dejamos ser. Tu papá, tu fan número 1, hoy y siempre, te amo”, sentenció.

Hija de Adamari López no está segura de ser presentadora

En medio de la promoción del programa ¿Quién caerá? Kids, Alaïa confesó frente Adamari López que, aunque siempre había querido seguir sus pasos, ahora está siendo una decisión difícil, ya que también disfruta del fútbol.

“Yo siempre he querido trabajar en la tele y seguir los pasos de mi mamá, pero ya cuando he crecido también me encanta el fútbol, entonces no estoy segura de qué quiero hacer”, confesó Alaïa en Desiguales el 25 de enero. Sin embargo, reconoció haberse sentido "como en casa" durantes las grabaciones del show del que ahora es cohosts junto a Adamari.

“Yo al principio tenía un poco de pena”, dijo, “pero ya cuando empecé el primer show y me pude como expresar fue increíble porque me sentí como segura, como en casa, entonces me la pasé increíble, toda la producción es muy buena conmigo”.

