Acusan a reina de belleza de matar a bebé de 18 meses: era el hijo de su novio

Trinity Poague, una participante y ganadora de concursos de belleza, fue arrestada y acusada de homicidio grave, agresión agravada y crueldad hacia niños en primer grado, reportaron este martes 23 de enero medios como el New York Post y Primer Impacto.

Los cargos se producen tras la muerte de un bebé de 18 meses, quien fue identificado como Romeo Angles.

El aterrador caso de Trinity Poague, Miss Donalsonville 2023

El fallecido bebé era hijo del novio de la acusada, según New York Post. El menor murió en la sala de emergencias del Hospital Phoebe Sumter en Americus, Georgia.

Trinity Poague, de 18 años, fue arrestada el pasado viernes 19 de enero y actualmente se encuentra detenida sin derecho a fianza mientras la investigación está en curso.

Ella es una exparticipante del Concurso del Festival Nacional del Maní, celebrado en octubre pasado, y fue coronada Miss Donalsonville en 2023.

Trinity Poague, Miss Donalsonville 2023, está acusada del presunto asesinato del hijo de su novio. Imagen Primer Impacto y Trinity Poague/Instagram



Una semana antes del arresto de la joven, la policía de la Universidad Estatal George Southwestern (GSW) solicitó al Buró de Investigación de Georgia que investigara la muerte de un niño de 18 meses que falleció en la sala de emergencias después de ser transportado desde un dormitorio del campus, explicaron los investigadores citados por el New York Post.

"El niño pudo haber muerto por un traumatismo contundente", dijo a WALB el forense del condado de Sumter, Mathis Wright.

La principal sospechosa del caso es Trinity Poague: "Todo indica que el menor de 18 meses perdió la vida a causa de las graves lesiones que sufrió mientras la joven de 18 años lo cuidaba en el dormitorio de su universidad", detallaron en Primer Impacto.

¿Quién es Trinity Poague, la reina de belleza acusada de presuntamente asesinar a un bebé?

Además de concursante en certámenes de belleza, Trinity Poague fue nombrada por el periódico local Donalsonville News como una de las graduadas de honor de la Academia Southwest Georgia en mayo de 2023, según datos reportados por Newsweek.

Trinity Poague también llegó a ser nombrada como una de las graduadas de honor de la Academia Southwest Georgia. Imagen Trinity Poague/Instagram



Después, en agosto pasado, otro periódico local, el Thomasville Times-Enterprise, la nombró entre un grupo de 22 estudiantes de primer año seleccionados para el Programa de Liderazgo del Presidente Jimmy Carter de la Universidad Estatal Georgia Southwestern.

Newsweek señala que para ser considerado a ese programa, "los estudiantes deben cumplir criterios estrictos, como tener un promedio de calificaciones de escuela secundaria de 3.0 o superior y prueba de un rol de liderazgo previo de algún tipo, como en un equipo o club deportivo".