Hospitalizan a Miss Mundo República Dominicana de emergencia: esto se sabe sobre su salud

La actual Miss Mundo República Dominicana 2024, María Victoria Bayo Martínez, ha sido hospitalizada de emergencia en Santiago, según reportaron medios como Diario Libre.

Lo que se sabe sobre el estado de salud de Miss Mundo Dominicana

Diario Libre reportó este lunes 22 de enero que la hospitalización de la reina de belleza fue debido a un diagnóstico de dengue.

Según los datos, ella experimentó fiebre durante dos días lo que causó alarma en sus familiares.

Carolina Martínez, la madre de la modelo, informó que la condición de salud de la joven es "estable".

De acuerdo con el medio, "la afección obligó al equipo de la Miss Mundo Dominicana a suspender un viaje de preparación que tenía previsto realizar este martes 23 de enero a los Estados Unidos".

La reina de belleza es quien representará a República Dominicana en Miss Mundo 2024, a realizarse en marzo próximo en India.

"Esperan que María Victoria Bayo Martínez se pueda recuperar satisfactoriamente para representar el país en el certamen", se explicó.

María Victoria Bayo Martínez, Miss Mundo República Dominicana, representará a su país en Miss Mundo 2024 en marzo próximo. Imagen María Victoria Bayo Martínez/Instagram



De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de EEUU, "los virus del dengue se transmiten a las personas por medio de la picadura de un mosquito infectado".

La institución señala que "cerca de 1 de cada 20 personas que se enferman con dengue presenta dengue grave", el cual "puede causar shock, hemorragia interna e incluso la muerte".

¿Quién es la Miss Mundo Dominicana 2024?

María Victoria Bayo Martínez es una modelo y deportista santiaguera, licenciada en Administración de Empresas.

Tiene mención en Negocios Internacionales y domina el idioma inglés, según medios dominicanos.

Apenas el pasado fin de semana la modelo habló sobre la emoción que tenía de irse a India para representar a su país en Miss Mundo.

A María Victoria Bayo Martínez, Miss Mundo República Dominicana, le gustan los deportes. Imagen María Victoria Bayo Martínez/Instagram



" Me llena de entusiasmo ser parte de esta competencia histórica y representar a todos los dominicanos", dijo, según compartió en Instagram la cuenta oficial del certamen de su país.

"Inicia el conteo regresivo camino a India detrás del sueño de conquistar la corona azul del Miss World. ¡Cuento con tu apoyo!", expresó.