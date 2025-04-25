Hijos de famosos

Actriz estaría "devastada" tras hallar a su hijo sin manos: no respondería llamados

La periodista Fany Mazuela aseguró que “una amiga” de Lorene Prieto le compartió cómo está la actriz tras lo ocurrido a su primogénito. Las autoridades hallaron herido a Santiago, retoño de la intérprete, al interior de un domicilio.

Video Encuentran a hijo de actriz en estado de "shock" y con las "manos amputadas": lo que se sabe

Santiago Ramírez, hijo de la actriz chilena Lorene Prieto, fue encontrado con las “manos amputadas” al interior de una casa en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, Chile, la mañana del 24 de abril.

De acuerdo con Carlos Castillo Vega, capitán del Departamento Criminalística de Carabineros de Chile (LABOCAR), el cantante fue trasladado de inmediato, luego de su hallazgo, al hospital El Salvador para que recibiera atención médica.

Él detalló, en entrevista difundida por ‘CHV Noticias’, que la estrella de telenovelas acudió con elementos de la 33 comisaría a la residencia en la que localizaron a su primogénito.

¿Cómo está Lorene Prieto tras lo sucedido a su hijo?

A horas de conocerse lo ocurrido, la periodista Fany Mazuela afirmó que habló “con una amiga” de Lorene Prieto, quien le habría compartido cómo se encuentra esta.

“Me dijeron que estaba devastada, estaba muy mal”, declaró durante la emisión de este jueves del programa ‘Hay que decirlo!’.

“No estaba contestando ningún llamado y está sumamente enfocado en esto, a que su hijo se recupere, a la salud de su hijo”, añadió.

La presentadora reveló que, alegadamente, el hijo de la artista sufrió “una hemorragia” antes de ser llevado al hospital El Salvador.

Por su parte, un corresponsal del ‘show’ dio a conocer que personal del servicio de urgencias de dicha clínica le informó que Santiago “habría dejado” sus instalaciones y sido “trasladado a otro centro asistencial”.

Al respecto, Mazuela confirmó que el cambio podría deberse a “la gravedad” de su condición a raíz de las heridas que sufrió.

“En el hospital El Salvador lo estabilizaron y luego fue trasladado, se dice, que a la Mutual de Seguridad. Ahora no sabemos cómo va a evolucionar”, explicó.

¿Qué le pasó al hijo de Lorene Prieto?

En sus declaraciones, el capitán Carlos Castillo Vega indicó que ya se encontraban realizando la investigación correspondiente para determinar cómo el hijo de Lorene Prieto terminó lesionado.

“Preliminarmente, no existirían antecedentes de participación de terceros, pero esto tiene que ser comprobado de acuerdo con las diligencias que desarrollen”, externó.

Aseguró que es “apresurado señalar la causa exacta” de lo sucedido, incluyendo si él sufrió algún accidente, se autoinfligió los cortes o si habría sido atacado.

Por su parte, el medio Emol reportó que la vivienda en la que estaba Santiago sería de la intérprete y estaría “en proceso de remodelación”.

“Había múltiples herramientas, dentro de las cuales se encontraba una sierra eléctrica circular, que se puede instalar sobre una mesa. Con este artefacto habrían sido amputadas las extremidades”, difundió.

Lorene Prieto, recordada por su participación en melodramas como ‘La Fiera’, continúa guardando hermetismo y en sus redes sociales no hay actividad reciente.

Hijo de Lorene Prieto, Santiago, se encuentra hospitalizado tras lo ocurrido.
