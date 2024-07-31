Actriz de telenovelas es condenada por causar accidente de autos al manejar alcoholizada

Video ¡Su taxi casi explota!: las dramáticas imágenes del accidente que sufrieron Grettell Valdez y su hijo

Haley Pullos, actriz de la telenovela estadounidense ‘General Hospital’, ha sido condenada por ocasionar un fuerte accidente debido a que manejaba en estado de ebriedad.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el lunes 29 de julio, la artista de 26 años compareció ante el tribunal y se declaró culpable de los cargos por conducir bajo los efectos del alcohol.

Ella había estado cumpliendo una pena de 90 días de prisión tras entregarse a las autoridades voluntariamente en abril.

El abogado de la intérprete, Dan Melnick, reveló que su clienta sería liberada después de cumplir tres meses en la cárcel y obtener un nuevo fallo.

Haley fue sentenciada a cinco años de libertad condicional y también, informó el licenciado, a complementar un programa de tratamiento de alcoholismo de nueve meses y a continuar con terapia privada continua.

El medio especificó que a ella, previamente, le fue dictaminado hacer 200 horas de servicio comunitario y pagar 8 mil dólares en restitución a una víctima del incidente.

Así fue el accidente ocasionado por Haley Pullos

Haley Pullos, quien apareció en el melodrama de 2009 a 2023, conducía por la autopista Ventura, en Pasadena, en abril del año pasado.

Ella cruzó una barrera y terminó manejando en sentido contrario. Posteriormente, chocó de frente con otro vehículo, indicaron los reportes policiales.

Haley Pullos chocó contra un vehículo. Imagen The Grosby Group

La actriz huyó del lugar, pero después fue localizada por agentes, que la encontraron atrapada dentro de su automóvil.

Los bomberos tuvieron que utilizar sus herramientas para lograr sacarla del coche y la llevaron a un hospital para que recibiera atención médica.

Así quedaron los vehículos tras el accidente. Imagen Pasadena Fire Department/The Gro

Por su parte, los uniformados descubrieron que Pullos estaba en estado de ebriedad y hallaron que tenía marihuana y alcohol en su posesión al instante del percance.

Courteney Wilder, la otra conductora, asimismo tuvo que ser rescatada de su vehículo e internada debido a heridas graves.

Haley Pullos fue acusada por manejar en estado de ebriedad

En junio de 2023, dos meses más tarde, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles confirmó a People que Haley Pullos estaba siendo acusada.

Ella tenía a su cargo un delito grave por conducir alcoholizada y otro menor, por atropello y fuga que resultó en daños a la propiedad. Presuntamente se declaró inocente.

En enero de 2024, Courteney Wilder, demandó a la intérprete buscando una indemnización por daños y perjuicios, y el equipo legal de Pullos negó las acusaciones.

La estrella no sólo afirmó no tener responsabilidad por las imputaciones de la víctima, sino que la contrademandó inculpándola de presunta conducta negligente o intencional que habría causado sus lesiones, y solicitó desestimar la querella y que pagara sus abogados.

Tras lo sucedido, Haley ingresó a un centro de rehabilitación, lo que contó a Soap Opera Digest, y renunció a ‘General Hospital’, en la que encarnaba a ‘Molly Lansing-Davis’.