Muere bebé de actriz de Fugitivas: ella tuvo que dar a luz a la pequeña ya sin vida

Video Muere ‘bebé arcoíris’ de famosa actriz y “desconsolada” comparte desgarradoras imágenes de la tragedia

Marlene Kalb atraviesa por momentos difíciles. La actriz de Fugitivas confirmó la muerte de su bebé, a quien tuvo que dar a luz ya sin vida.

La intérprete, de 34 años, reveló a la revista TVNotas que, aunque aparentemente llevaba un embarazo tranquilo, fue el 17 de marzo, durante una revisión médica y durante su quinto mes de gestación, que le informaron que el corazón de su bebé había dejado de latir.

“ Me dijeron: ‘Marlene, falleció la bebé. No hay nada que nos especifique qué fue lo que pasó. Simplemente su corazón dejó de latir’. ¿Por qué? No se sabe. Iban conmigo mi mamá y mi hermana”, contó en la edición impresa del 13 de mayo.

Marlene Kalb aseguró que “fue una noticia muy triste”, sobre todo porque en sus revisiones pasadas todo parecía ir bien con el embarazo. Sin embargo, confesó que no sentir que su bebé se movía dentro de su vientre la tenía inquieta.

“Ya habían revisado corazón, pulmón, riñones y estaba perfecta. Era una niña. Con los clásicos achaques, siempre me dan náuseas, acidez, dolores de cabeza, pero nada fuera de lo común”, expresó.

“Me checaban cada mes y solamente me habían dicho que estaba un poco pequeña. Había notado que no sentía patadas. El doctor me decía que era una bebé más tranquila y que, como mi placenta estaba arriba, podría ser que se escondían los golpes. Que estábamos bien”, agregó.

Tuvo que dar a luz a su bebé ya sin vida

La actriz detalló que enterarse del fallecimiento de su bebé fue difícil, pero saber que tenía que dar a luz a la pequeña ya sin vida le “pegó” todavía más.

“El doctor me dijo que venía la parte más difícil, que podría ser cesárea o parto natural y yo llevo 2 cesáreas. Lo pensé mucho. Ese mismo día que me dijeron, fui a una reunión y ahí muchas mamás me preguntaron: ‘¿Cómo vas con el embarazo?’ y les dije lo que había pasado”, dijo.

Así anunció la actriz que se convertiría en mamá por tercera ocasión. Imagen Marlene Kalb / Instagram



“Como 4 de 12 que éramos, me dijeron: ‘A mí ya me pasó'. Al final se vuelve como una red de apoyo. Lo platiqué y eso también ayuda a sacar mucho sentimiento y decidí que fuera parto natural”, admitió, detallando que la causa de muerte de su bebé fue “muerte fetal”.

¿De qué murió la bebé de actriz de Fugitivas?

De acuerdo con Marlene Kalb su bebé tuvo “muerte fetal” y, aunque no la conoció físicamente, confesó que desea ponerle un nombre.

“Nunca supimos cómo sería físicamente. Espiritualmente estará con nosotros el resto de nuestras vidas. La vamos a extrañar mucho. No la conocimos, pero sí la vi cuando salió de mi panza físicamente. La sentí y la tuve”, reveló.

“No tenía nombre, pero le queremos poner uno. Todavía no decidimos. Fue muy suertuda de que falleció en la panza de mamá, el lugar más seguro de cualquier ser humano. Eso me tiene tranquila porque no sufrió”, sentenció.

Marlene Kalb anunció su tercer embarazo el 14 de febrero en sus redes sociales. La bebé sería fruto de su matrimonio con Rodrigo Sainz.