Actores que salen en telenovelas y son hijos de mamás famosas
Estos jóvenes actores han demostrado su talento en las telenovelas. Algunos hicieron su debut cuando solamente eran unos niños, mientras que otros siguen labrando su camino en la actuación.
Una nueva generación de actores llama la atención en las telenovelas. Algunos hijos de famosas parecen haber heredado el talento de sus mamás a tal punto de que prometen ser las próximas estrellas de la televisión.
Aunque algunos hicieron su debut en las telenovelas sin ser actores, otros, se adentraron en el camino de la fama siguiendo el trabajo de sus mamás.
En 2015, Nina Rubín hizo su debut como actriz en el musical ‘Anita la huerfanita’. Aunque por muchos años se alejó de los escenarios llevando una vida normal, en 2021 debutó como actriz de telenovelas en ‘Te acuerdas de mí’.
La joven actriz es la hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín. Además, es hermana de la cantante, Mía.
María Perroni es la hija de la actriz y exintegrante de Timbiriche, Mariana Garza. En 2021, la adolescente de casi 16 años debutó en los melodramas en la telenovela ‘Vencer el Pasado’.
Un año después la sobrina de Maite Perroni obtuvo su primer protagónico en la telenovela ‘Vencer la Ausencia’, historia en la que también compartió créditos con su famosa mamá.
Emilio Osorio sigue una carrera en la actuación desde 2013, año en el que interpretó al inolvidable ‘Quico Cárdenas’ en ‘Porque el amor manda’.
El actor y cantante es hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio. A su trayectoria se suman importantes telenovelas como ‘Mi corazón es tuyo’, ‘Mi marido tiene familia’, ‘Soltero con hijas’ y ‘¿Qué le pasa a mi familia?’.
Desde 2020, Elissa Marie Soto Bazán tenía claro su objetivo: quería ser actriz. Ese año, la hija de Geraldine Bazán realizó una participación especial en la telenovela ‘Soltero con hijas’, la cual se convirtió en el trampolín para su debut formal como actriz.
En 2022, Elissa interpretó a la dulce ‘Sofía’ en la telenovela ‘Si nos dejan’, al lado de Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Scarlet Gruber.
El debut de Nicolás Buenfil sucedió en la obra de teatro ‘Una cena con movida’ cuando el pequeño solamente tenía 8 meses de edad. Sin embargo, su primera aparición en televisión ocurrió en la telenovela ‘Amores verdaderos’ (2012), cuando tenía 6 años.
En la historia, el hijo de Erika Buenfil interpretó a un pajecito que caminó por el pasillo central de la iglesia en la boda de ‘Nikki’ y ‘Roy’, repitiendo este hecho en 2014 en la telenovela ‘La Gata’, con Maite Perroni.
Sebastián Poza heredó la vena artística de Mayrín Villanueva y Jorge Poza. Su talento ha quedado expuesto en melodramas como ‘Fuego ardiente’, ‘Vencer el Pasado’ y ‘Corona de lágrimas 2’.
Sin embargo, su primera aparición ocurrió en la telenovela ‘Despertar contigo’, en 2016.
Al igual que su mamá, Mayrín Villanueva, Romina Poza se adentró en el mundo de la actuación en 2023 en la telenovela ‘Vencer la Culpa’.
La joven, que ahora participa en ‘Tu vida es mi vida’, encontró su camino en la actuación tras concluir sus estudios en Canadá.
Cosette es la única hija de Carmen Muñoz y al actor, Juan Ángel Esparza. La pequeña de 11 años hizo su debut oficial como actriz en la telenovela ‘Mi Secreto’.
Luciano es el hijo mayor de Leticia Calderón. Aunque el adolescente ha seguido una vida lejos de las cámaras, en 2023 realizó una participación especial en la telenovela ‘El amor invencible’.
El joven de 19 años interpretó a un policía que ayuda a someter a ‘Leona’ (Angelique Boyer) durante su enfrentamiento con ‘Columba’ (Marlene Favela). Esta escena pertenece al capítulo 79 del melodrama que puedes ver en ViX.