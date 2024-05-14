Actor de La Viuda Negra será papá: publica la primera foto de su bebé

Video Actriz de La Viuda Negra revela que fue diagnosticada de cáncer

El actor Raúl Méndez se convertirá en padre por primera vez junto a su esposa Carmen Muga, quien está en la semana 23 de su embarazo.

La actriz de ‘La reina soy yo’ confirmó la noticia en sus redes sociales mediante un video protagonizado por el intérprete de ‘El Diablo’, en La Viuda Negra, quien también compartió la primera foto de su bebé.

“Es algo que hemos tenido muy guardadito por 23 semanas, pero creo que hoy es un día muy especial para compartirlo con ustedes”, escribió Carmen Muga.

La razón por la que Raúl Méndez no quiere saber el sexo de su bebé

A pesar de saber el sexo del bebé, la actriz de origen español explicó por qué decidió no hacerlo público hasta el día del nacimiento.

“¡Nuestro pequeño garbancito viene en camino! Raúl no quiere saber si es niño o niña, obviamente yo ya lo sé, pero no pregunten porque no puedo decirlo”, expresó.

Finalmente, Carmen Muga le dedicó unas palabras a Raúl Méndez, a quien describió como “el mejor papá” para su bebé.

“¡Está siendo la experiencia más increíble del mundo! Sentir sus pataditas y escuchar su corazón es la sensación más increíble del universo. ¡Gracias esposo por ser el mejor papá para nuestr@ bebe!”, sentenció, haciendo énfasis en que se encuentra en la “semana 23 de gestación”.

Las felicitaciones por la llegada del nuevo bebé a la familia no se hicieron esperar, siendo Fernanda Castillo una de las primeras famosas en reaccionar. La actriz habría dejado entrever en su publicación que ya sabía del debut de los actores como papás.