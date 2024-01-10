Actor de ‘La Desalmada' revela que se dedica a la construcción cuando no hace telenovelas

Video La trágica historia de Pedro Moreno: una bacteria puso en riesgo su vida

Pedro Moreno, actor de ‘Corona de Lágrimas’ y ‘La Desalmada’, telenovela que puedes ver por ViX, causó revuelo con sus recientes declaraciones, en las que destapó que tiene un negocio de construcción.

En una entrevista publicada el pasado 28 de diciembre por el canal de YouTube Ernesto Buitrón News, el histrión de origen cubano destapó que incursionó en el ámbito de la construcción a raíz de la pandemia de covid-19.

Detalló que comenzó a trabajar en la construcción en Miami, Florida, y que ahora ya tiene más responsabilidades e, incluso, consiguió formar parte de un proyecto de 15 casas, las cuales están en proceso de edificación.

“ No tengo nada en específico, ahorita estamos haciendo 15 casas en una zona que se llama Lehigh, Florida, tenemos 15 propiedades que se están cerrando ya y nos movemos en la zona porque la licencia está restringida a la zona de Florida. No trabajamos cosas tan exóticas, nos vamos más por lo clásico”, detalló

El actor, quien desde hace 20 años radica en Miami junto a su familia, destacó que la pandemia lo llevó a esta profesión y ahora “es su plan B”.

Actor de La Desalmada quiere triunfar como albañil

Pedro Moreno destacó que está muy contento con los proyectos que tiene en la rama de la construcción, por lo que no descarta en un futuro fusionar esa nueva faceta con la televisión.

“Es algo que no tiene nada que ver con lo que se ve en la televisión y llegará un momento en el que a lo mejor fusiono las dos cosas. Hay muchos programas que se avientan para eso, por ahora es mi negocio”, expresó.

El galán de telenovelas aseguró que se tiene una mala concepción de la construcción.

“ La gente tiene un error de concepción de lo que es la construcción, la construcción es algo hermoso, es algo que tú haces y se queda ahí, es una estructura que cambia la geografía, así sea una casa, una pared o lo que construyas”, sentenció.