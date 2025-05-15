Arrestan al actor Pedro Moreno por presunta violencia doméstica

Video Arrestan a Pedro Moreno: su esposa lo acusa de violencia y después pide que retiren los cargos

El actor Pedro Moreno fue arrestado la madrugada de este jueves 15 de mayo en Miami, Florida.

Según consta en registros judiciales, el actor de Corona de Lagrimas y La Desalmada fue detenido por el presunto delito de violencia doméstica.

Tras su detención, Moreno fue registrado en el Turner Guilford Knight Correctional Center, de Florida.

Pedro Moreno arrestado en Florida. Imagen Miami Dade County

Lo que se sabe del arresto del actor de telenovelas

Según información de Oscar Petit, colaborador de El Gordo y La Flaca, Pedro Moreno fue arrestado alrededor de las 11:30 de la noche del 14 de mayo luego de que su esposa, con quien se encuentra en proceso de divorcio, realizara una llamada de emergencia al 911 para reportar “una especie de altercado que estaban teniendo”.

“Ella argumenta que ellos estaban discutiendo cosas (…) de pareja, de la situación del divorcio, cuando él le pidió, aparentemente revisar el teléfono de ella. Ella se lo entregó y cuando empezó, según ella, a revisar de más, ella se lo pidió y empezó este altercado entre los dos, a pelear, a discutir y ahí es cuando comienza esta violencia”, mencionó el reportero, de acuerdo con el reporte de la policía.

“Ella, asustada, aparentemente, llama al 911 y ahí es cuando llega la policía, lo arrestan y se lo traen hasta esta cárcel (Turner Guilford Knight Correctional Center)”, agregó.

Se informó en el show que alrededor de las 3 de la tarde (hora local), Pedro Moreno “tuvo su vista en corte con el Juez”, quien en un inicio fue acusado de “robo a la fuerza y violencia doméstica”, según Univision Noticias.

Durante esta vista, la esposa del intérprete de 44 años solicitó al Juez que dimitiera el caso, ya que él “nunca había sido violento”.

“El juez le hizo caso a ella y quitó el cargo de robo de celular, pero le dejó el cargo de violencia doméstica y le impuso una fianza de mil dólares, de los cuales él iba a pagar 100 dólares para cumplir con este requisito de la corte”, se detalló.

¿Quién es Pedro Moreno?

Pedro Moreno nació el 14 de septiembre de 1980 en La Habana, Cuba. Su debut en televisión fue en la serie ‘Protagonistas de novela’.

A su trayectoria se suman telenovelas como Una Familia con Suerte, Corona de Lágrimas, Tres veces Ana, La Desalmada, entre otras. Su proyecto más reciente es A.mar, donde da vida a ‘Gabriel Arenas’.